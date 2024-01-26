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Göç yolunda büyük dram

Lübnan’dan Kıbrıs’a gelen ve Greko Burnu’nda tespit edilen 60 göçmenin bulunduğu ahşap kayıktaki üç kız çocuğundan biri hayatını kaybetti, diğer ikisinin durumu kritik

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Göç yolunda büyük dram
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Güney Kıbrıs’ta Greko Burnu’nda önceki sabaha karşı tespit edilen ve içinde Lübnan’dan gelen 60 düzensiz göçmenin bulunduğu ahşap kayıktaki 3 kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çocuklardan birinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (KSED), Greko Burnu’nun 30 deniz mili açıklarında seyreden “Folegandros” isimli ticari gemi tarafından, içinde 60 kişi bulunan bir kayık görüldüğüne dair bilgilendirme yapıldığını ve merkezin, “NEARHOS” planını devreye sokarak kayığı Ayia Napa marinasına çektiğini yazdı.
Gazete, kayığın 18 Ocak’ta Lübnan’dan yola çıktığının belirlendiğini ve bir haftadır açık denizde bulunan kayıktaki 3 kız çocuğunun sağlık durumunun kritik olduğunu, bu nedenle de Makarios Hastanesi’ne sevk edildiklerini kaydetti.
Haberde, kayıkta bulunan erkeklerden birinin baygın halde olduğu, üç kişinin de vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildiği ifade edildi.
Bu arada “philenews” haber sitesi, çocuklardan birinin dün sabaha karşı hayatını kaybettiğini ve diğer iki kız çocuğunun durumunun hala kritik olduğunu duyurdu.
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