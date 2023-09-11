“Gizli ajandam yok”

Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs sorununda “gizli ajandası olmadığını” söyledi ve hedefinin, BM Genel Sekreteri’nin temsilci atamasını başarmak olduğunu, bunun müzakerelerin yeniden başlama perspektifini genişleteceğini belirtti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney’deki Fileleftheros gazetesinin yayınına önceki gün başladığı ve dün de devam ettiği söyleşisinde, Kıbrıs sorununda “gizli ajandası olmadığını” söyledi.

BM Genel Kurulu için New York’a yapacağı seyahate büyük önem verdiğini söyleyen Hristodulidis, New York ziyaretinin ve Ekim ayında, Avrupa Konseyi’nin “Mart ayında başladığı çabalarının doruğa ulaşacağına” inanç belirtti.

Hristodulidis, Rum Ulusal Konseyi üyelerine de söylediği gibi “gizli bir ajandası olmadığını ve hedefinin, BM Genel Sekreteri’nin temsilci atamasını başarmak olduğunu, bunun müzakerelerin yeniden başlama perspektifini genişleteceğini” anlattı. Hristodulidis, Eylül ayı içerisinde böyle bir atama yapılırsa Ekim ayındaki Avrupa Konseyi’nde “muhtemel olumlu gelişmelerin yolunu açacağına” inandığını söyledi.

Hristodulidis, birkaç gün önce bir mektup gönderdiğini hatırlattığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yapacağı görüşmeden beklentisinin BM Genel Kurulu’nun tamamlanmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Genel Sekreter ile ortak bir görüşme çağrısı yapması olduğunu anlattı.

Hristodulidis, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarının da Genel Sekreter’le görüşeceğini belirterek New York’ta kalacağı süre içerisinde, “eylemlerini koordine etmek” için onlarla da görüşeceğini kaydetti.

Beklentilerinin karşılanmaması halinde bir B planı olup olmadığı sorusuna karşılık “öncelikli hedefinin müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu yineleyen Hristodulidis, özetle şunları söyledi:

“Kıbrıs sorununda başka bir çözüm şekliyle ilgili bir B planım olup olmadığını soruyorsanız, açıkça söyleyebilirim ki bu tartışma konusu bile değil. Kıbrıs sorununa başka bir çözüm şekli tartışmasına girmeyi kabul etmem. Müzakerelerin yeniden başlaması için elverişli bir konjonktür olduğunu düşünüyorum, uluslararası düzeyde olup bitenlerin Kıbrıs sorununda dikkate alınması gerekir. Bütün tarafların, çözümden ortaya çıkabilecek menfaatleri algılamasını sağlayabilecek olan AB’nin daha aktif müdahil olmasını bu çerçevede öne sürüyoruz. Çünkü başka türlü kimse çözüme ilerlemeyecek. Bu çaba sonuç vermezse, müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olabilecek bazı başka unsurları müdahil etme düşüncem var ki şu anda bunları başka kimseyle paylaşmadım.”

Hristodulidis, Türkiye’ye siyasi yaptırımların fikir babası olduğu hatırlatılarak “havuç kırbaç mantığında mısınız” sorusu yöneltildiğinde “tam da bu yüzden karşılıklı menfaatten ve böyle bir şeyi görüşmeye hazır olduğumuzdan söz ediyorum. Türkiye tarafından karşılık gelmez ve meşruiyet çerçevesi dışında farklı eylemlere girerse –bunun olmamasını dilerim- bütün ihtimaller açıktır” cevabını verdi.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNU KAZANMAK ÖNEMLİ”

Türkiye’nin “olumsuzluğuyla” diplomatik eylemler dışında başka nasıl başa çıkılabileceği sorulan Hristodulidis, Kıbrıs sorununda gelişmeleri gündeme getirecek tek şeyin diplomasi olduğu görüşünü belirtti, şöyle devam etti:

“Aynı zamanda, Kıbrıs Türk toplumunu ‘kazanmamızın’ önemli olduğunu düşünüyorum. Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğu Kıbrıslı Rumlarla birlikte yaşamak istiyor ve kesinlikle iki ayrı devlette değil. Kıbrıslı Türklere yönelik somut önlemler demetini, bu çerçevede inceledik, maliyet hesabını yaptık, uygulanabilir olduğunu gördük ve karar verdik. Önlemlerin detayına girmeden Ulusal Konsey üyelerine de söylediğim gibi, müzakerelerin yeniden başlaması çabasına yardımcı olacağına kanaat getirdiğimde ilan edeceğim.”

Hristodulidis, Türkiye’ye enerji konusunda (taviz) “verme” söz konusu olup olmadığı sorusuna “Hayır” cevabını verdi, şunları söyledi:

“Enerji konusunda bu öneriyi yapan AKEL Genel Sekreteri’ne de söylediğim gibi enerji meselesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine tabidir, dolayısıyla, ucu Kıbrıs sorununun çözüm şekline dokunur. Çünkü egemenlik, egemen eşitlik konularına dokunursak, Kıbrıs sorununun çözüm zeminini reddederek iki devlet çözümüyle ilgili Türk yaklaşımını benimsedik anlamına gelir. Hiçbir şekilde böyle bir tartışmaya girmem söz konusu değil.”

