Güney Kıbrıs’ta gıda fiyatlarında yüzde 12,3’lük artış meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Gıdada Yüzde 12,3’lük Artış” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, piyasadaki pahalılık patlamasının geçici olmayacağını ve pahalılığın artarak devam edeceğini yazdı.

Gazete, AB’nin resmi verilerine göre Güney Kıbrıs’ta yüzde 12,3 olarak yansıyan gıda zammının, AB ortalamasında yüzde 8,9 olduğunu kaydederken, et fiyatlarında da yüzde 11,4’lük artış yaşandığını ve AB’deki ortalamanın yüzde 9,1 olduğunu belirtti.

Haberde, et fiyatlarına bakıldığında en fazla artışın yüzde 34,3 ile domuz etinde yaşandığı ve AB ortalamasının yüzde 21,9 olduğu ifade edildi.

Gazete, tahıl fiyatlarına bakıldığında ise en fazla artışın yüzde 89,7 ile arpada kaydedildiğini ve ekmeklik unda yüzde 78,3, makarnalık unda yüzde 63,2 ve mısır ununda yüzde 59,2’lik artış olduğunu yazdı.

Haberde, AB içerisinde ve Güney Kıbrıs’ta enflasyonun artmasıyla birlikte Rum Bakanlar Kurulu’nun, bir dizi tedbir almak üzere Cuma günü toplanacağı ifade edildi.