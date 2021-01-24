Gevşek Federasyon için çalışma yapılıyor

“Gevşek çözüm için prova – Beşli Konferans’ta ortak zemin bulunması için İngiltere’den yoğun müdahale” başlığıyla veren Rum basını İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Şubat ayı başlarında Kıbrıs’a geleceğini öne sürdü

Rum Basını, Şubat ayında yapılması beklenen gayrı resmi beşli konferansta ortak zemin bulunması için yoğun kulis faaliyetlerinin sürdüğünü, konfederasyon çözüm modeliyle ilgilenen üçüncü tarafların sayısında artış olduğuna dair bilgilerin de çoğaldığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi: “Gevşek Çözüm İçin Prova – Beşli Konferans’ta Ortak Zemin Bulunması İçin İngiltere’den Yoğun Müdahale” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, perde gerisinde yoğun faaliyetler yürüten İngiltere’nin “iki tarafın, kendi bölgelerini yönetmelerine imkan verecek ve az sayıdaki bazı temel konuların ise merkezi hükümete kalacağı gevşek bir federasyon modelinden bahsetmekte olduğu” iddiasında bulundu.

Gazete, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi Ajay Sharma’nın geçtiğimiz günlerde KKTC ve Güney Kıbrıs’ın yanı sıra Atina’da temaslarda bulunduğunu belirtirken, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Şubat ayı başlarında Kıbrıs’a geleceğini öne sürdü.

İngiltere’nin Kıbrıs Rum kesiminde, Türk tarafına yönelik bir iyi niyet hareketinde bulunmasını ve “siyasi eşitliği” Türk tarafının yorumladığı şekliyle kabul etmesini talep ettiği iddiasında bulunan gazete, İngiltere’nin bu girişiminin Rum hükümetinde, Türkiye’nin iki devletli çözüm modelinden bahsederken blöf yapmadığı endişesini doğurduğunu vurguladı.

Gazete, gerek İngiltere gerekse AB’nin son dönemde, Türkiye’nin tezlerine yakınlaşma sergilediklerini iddia ederken, Türkiye’nin ise bu aralar AB’ye yönelik açılımlarla daha çok ilgilendiğini ve beşli konferans Şubat yerine Mart ayında yapılmasını istediğini savundu.



