“Gençlerin polise şikayet etmemesinden kaygı duyulmalı”

İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi Kıbrıslı Rum eş başkanı Sotos Ktoris, Trodos dönüşünde bir grup Rum’un taşlı sopalı saldırısına uğrayan 8 Kıbrıslı Türk gencin Rum polisine şikayette bulunmaktan çekinmesinin, çok kaygı duyulması gereken bir şey olduğunu vurguladı

İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi Kıbrıslı Rum eş başkanı Sotos Ktoris gezmeye gittikleri Trodos dönüşünde bir grup Rum’un taşlı sopalı saldırısına uğrayan ve 3’ünün yaralandığı 8 Kıbrıslı Türk gencin Rum polisine şikayette bulunmaktan çekinmesinin, çok kaygı duyulması gereken bir şey olduğuna dikkat çekti.

Sotos Ktoris’in açıklaması şöyle:

Sekiz genç Kıbrıslı Türk, Troodos'ta bir Kıbrıs Rum grubu tarafından dövüldü. Çatışmanın nedenleri belirlenemedi. Öncelikle, benzer şiddet olaylarının ne yazık ki Kıbrıs Rumları arasında sistematik bir şekilde gerçekleştiğini kabul etmeliyiz. Devlet bu fenomenle başa çıkamıyorken, şu ana kadar. Bu durumda Cumhuriyet yetkilileri ek bir nedenle etkili hareket etmelidir. Bu tür şiddet olayları, toplumsal ilişkilere tehlikeli bir şekilde yükleniyor, iki topluluğun yabancılaşmasına katkıda bulunuyor ve bölünmeyi desteklemeyi ve kaldırmayı amaçlayanları güçlendiriyor. İki Topluluğun bir arada yaşamasının imkansız olduğunu iddia edenler.

Sekiz Kıbrıslı Türk, adil muamele görmeyecekleri gerekçesiyle Cumhuriyet yetkililerine şikayet etmek istemediklerini iddia ediyor. Ve çünkü inanırlarsa, "Güneye tekrar gitmeye kalkıştıklarında ters ayrımcılıkla karşılaşacaklarına" inanıyorlar. Bu algının birçok Kıbrıs Türkünün vücut bulmuş hali bizi ciddi anlamda ilgilendirmeli. Geçmişte yetkililerin bu tür olaylarla ilgili soruşturmada gösterdikleri kayıtsızlık ve oligori, haklı olarak pek çok Kıbrıs Türkünün KD kurumlarına olan güvensizliğini artırmıştır. Bu nedenle, bu ülkenin Kıbrıs Türk vatandaşlarını da, özellikle keyfi ve milliyetçi görüşlerle motive edilen her şiddet olayının derhal ve kararlı bir şekilde ele alınacağına ve faillere örnek yaptırımlar uygulanacağına ikna etme yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuz var.

Not: Yeni neslin büyük bir kısmının, çoğunlukla Kıbrıs Rumlarının milliyetçilik anlatımından derinden etkilendiğini kabul etmeliyiz. Ve şunu fark edelim ki, milliyetçi hareketin siyasi desteğine engel olunmazsa, vatanımızın temellerine gece bombası olma riski, buradaki varlık bakış açımızı baltalayacak.

