Geçişlerde akaryakıt kontrolü önerisi

Güney Kıbrıs Benzinciler Birliği, KKTC’den benzin satın alınmasının sınırlanması için iki tedbir alınmasını önerdi

Güneyde yayımlanan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs Benzinciler Birliğinin, KKTC’den benzin satın alınmasının sınırlanması için iki tedbir alınmasını önerdiğini yazdı.

Gazete, bunlardan birincisinin, sınır kapılarından geçen araçlarda bulunan akaryakıta kalite kontrolü yapılması olduğunu ve Rum tarafındaki benzincilerin, KKTC’de satılan akaryakıtın Avrupa standartlarına uymadığını iddia ettiklerini ifade etti.

Alınması önerilen ikinci tedbirin ise, KKTC’ye geçiş yapacak olan araçlardaki yakıt göstergesinin en az ¾ şeklinde olması gerektiğini ve yakıt miktarının daha az olması halinde ise araca ceza kesileceğini kaydeden gazete, bu önlemin geçmişte, o zamanki Yugoslavya’dan benzin satın alınmasının kontrol edilmesi için, Avusturya ve İsviçre tarafından uygulandığını belirtti.

Güney Kıbrıs Benzinciler Birliği Hukuk Danışmanı Aleksandros Kliridis’in, konuyla ilgili araştırma bulgularını sunduğunu yazan gazete, Kliridis’in, Rum Yönetiminin sınır kapılarından geçiş yapan kişilere ve araçlara yönelik gerçek bir kontrol yapma konusunda yeterli görünmediğini aynı zamanda bu problemle ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nu bilgilendirmeyi de kabule etmediğine işaret etti.

Kliridis, Benzinciler Birliğinin, Avrupa Komisyonu’nun, AB’nin ekonomik sınırlarını koruma yetkisine sahip olan Frontex gibi yetkili kurumlarına doğrudan resmi başvurular yapacaklarını, Yeşil Hattın AB’nin dış sınırı olmadığını, ancak ekonomik sınır özelliklerine sahip olduğunu iddialarına ekledi.

