"Gayriresmi üçlü görüşmede Holguin belgesi masada olacak" iddiası

Rum basını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in 15 Ekim Salı günü New York’ta gerçekleştirecekleri gayriresmi üçlü görüşmeye ilişkin yorum haberlere geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Bölgeye Yeniden Gelmesi Muhtemel Olan Holguin’in Belgesi Yemek Masasında” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Tatar ve Hristodulidis’le 15 Ekim Salı günü gerçekleştireceği görüşmede, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in hazırladığı belgeyi gündeme getireceğini iddia etti.

Gazete, Holguin tarafından “consept paper” şeklinde hazırlanan ve Kıbrıs sorununa müdahil hiçbir tarafa sunulmayan bu belgenin yemekte Guterres tarafından gündeme getirileceğini belirtirken belgenin mini bir Guterres Çerçevesi olduğuna ilişkin iddiada da bulundu.

Guterres’in yemekte liderlere, Kıbrıs Rum tarafının istediği “güvenlik” ve Kıbrıs Türk tarafının ısrarla üzerinde durduğu “siyasi eşitlik” konularının görüşülmesini gündeme getireceğini, bu durumun da tarafların müzakerelerin başlamasına yeşil ışık yakmalarına sebebiyet verebileceğini öne süren gazete, akabinde Holguin’in adaya yeniden gelebilmesinin önünün açılabileceğini ifade etti.

Gazete, Hristodulidis’in Holguin’in adaya yeniden gelmesine itiraz etmeyeceğini ancak Tatar’ın nasıl bir tutum izleyeceğinin önem taşıdığını belirtken Tatar’ın Türkiye’nin talimatlarına göre hareket edeceği iddiasında da bulundu.



Letimbiotis: “Başkan New York’a güçlü gidiyor”



Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs Rum tarafının üçlü görüşmeye “karşı tarafın siyasi irade göstermesi durumunda ilerleme sağlanabileceği inancıyla katılacağını” iddia etti.

Gazetenin haberine göre; Kıbrıs Rum tarafının çok yapıcı bir anlayışla görüşmeye gideceğini öne süren Letimbiotis, MED-9 zirvesi bitiminde yapılan ortak açıklamada Kıbrıs sorununa ilişkin Türkiye’ye yapılan çağrıya da atıfta bulunarak Rum lider Hristodulidis’in görüşmeye hem içte hem de diplomatik olarak güçlenmiş gideceğini savundu.

