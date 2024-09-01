Gardiyanoğlu: "Böylesi bir tesisin açılması gurur verici"

Bubble World Oyun Dünyası kapılarını halka açtı. Öztürk, "Devlet korumasında bulunan ve ekonomik durumu olmayan çocuklardan ücret alınmayacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Bubble World Oyun dünyasına ziyarette bulundu.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ,Lapta bölgesinde hizmete giren ve her yaştan kişiye hitap edebilen Avrupa'nın en büyük oyun dünyasında incelemeler de bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

BÖYLE BİR TESİSİ GÖRÜNCE ÇOCUK OLASIM GELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu,Özelikle çocuklara yönelik böylesi güzel bir mekanın halka kazandırılmasının son derece önemli olduğunu bu tip tesislerin ülkede fazla olmadığını belirterek dahada artması temennisinde bulunarak insanın bunları görünce çocuk olası geldiğini hemen hemen her yaş gurubuna yönelik oyunların olmasının da son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

BÖYLE BİR TESİSİN AÇILMASI GURUR VERİCİ

Bakan Gardiyanoğlu ,Böyle tesislerin çocuklu aileler için ihtiyaç olduğunu belirterek ülkeye kazandırdıkları için teşekkür etti.

Gardiyanoğlu ,Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı olarakta sosyal hizmetler dairesi bizde devlet koruması altında bulunan çocuklar ve gençlerimiz var bu kesimlere yönelikte tesislerden ücretsiz yararlanması talebini dile getirerek haftanın belli günlerinde faydalanacak şekilde işbirliğine gidilmesinin sosyal sorumluluk projesi bakımından son derece önemli olduğunu söyledi.

DEVLET KORUMASINDA OLAN ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ OLACAK

Bubbleup World İş Ortağı İbrahim Öztürk ,Çocuklarımızın mutluluğunu ve spor aktivitelerini hem eğlenerek hemde oynayarak yerine getirmeleri için Avrupa'nın en büyük oyun parkurlarından birini Lapta bölgesine kazandırdık.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız , yapılan oyun tesisimizi yerinde inceleyerek kendisine bilgilendirmeler de bulunduk.

EKONOMİK DURUMU OLMAYAN ÇOCUKLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK

İsteğimiz çocuklarımızın rahat ve mutlu şekilde eğlenmelerini sağlamak olduğunu belirten Öztürk, sosyal sorumluluk çerçevesine devletimizin koruması altında bulunan tüm çocuklarımızı ve ekonomik durumu olmayan vatandaşlarımızın çocuklarına da tesislerimizde ücretsiz faydalanacakları müjdesini vererek herkesi resmi açılışa davet etti.

