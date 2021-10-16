Garber “İtibar zor kazanılır kolay kaybedilir”

“El Cezire videosu ve Pandora Papers gibi vukuatlar Moneyval’in endişelerini haklı çıkardı” diyen ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Garber “Biliyorsunuz, itibar zor kazanılır ama kolay kaybedilir” vurgusunu yaptı

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, yatırım karşılığı vatandaşlık programıyla ilgili tehlikelere dikkat çekerek, kara para aklama konusundaki mevzuatta iyileştirmenin şart olduğunu belirtti ve “İtibar zor kazanılır kolay kaybedilir” telkininde bulundu.

Alihtia’nın haberine göre “7’nci Mevzuata Uyum Formu”na katılan ABD büyükelçisi Garber ve Avrupa Konseyi’nin Güney Kıbrıs’taki temsilcisi Mirto Zabarta, konuşmalarında hizmet sektörüne dayalı bir ekonominin önemli bileşeni olarak şeffaflığın daha da ileri götürülmesi gereğine vurgu yapıp, El Cezire videosu ve Pandora Papers’e atıfta bulundu.

Judith Garber, Güney Kıbrıs’ta kara para aklama ve terörün finanse edilmesine karşı çok şey yapıldığını ama daha yapılması gerekenler olduğunu belirtti.

Garber, Avrupa Konseyi’nin Kara Para Aklamayla Mücadele Tedbirlerinin ve Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesi Uzmanlar Komitesi'nin (Moneyval) 2020 raporunda bankaların kara para aklama konusunda mevzuata uyumunun denetlenmesiyle ilgili çeşitli alanlarda iyileştirmeler gerektiğine ve yatırım karşılığı vatandaşlık programıyla ilgili tehlikelere dikkat çektiğini hatırlattı. “El Cezire videosu ve Pandora Papers gibi vukuatlar Moneyval’in endişelerini haklı çıkardı” diyen Garber “Biliyorsunuz, itibar zor kazanılır ama kolay kaybedilir” vurgusunu yaptı.

¬Avrupa Komisyonu Temsilcisi Mirto Zabarta ise kara para aklama ve terörün finanse edilmesiyle mücadeleyi öncelikleri arasına aldıklarını ve 2018 tarihli AML5 talimatnamesini onayladıklarını hatırlattı. İlgili talimatnamenin şirketlerin gerçek hak sahipleri ile ilgili şeffaflık, kara paraya karşı iyileştirilmiş ilkeler, denetim makamları ile Avrupa Merkez Bankası arasında işbirliği ve bilgi alış verişiyle ilgili olduğunu anımsatan Zabarta, komisyonun da yeni mevzuatlar hazırladığını ve bunların Avrupa Parlamentosu’na sunulacağını söyledi.

Forum’da konuşan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise Rum yönetiminin 2013’teki ekonomik krizin ardından kamu ekonomisinin iyileştirilmesi ve bankacılık sektörünün istikrara kavuşturulması konularında adımlar attığını, Avrupa Komisyonu ve diğer ortaklarıyla kara para ve terörün finanse edilmesi ile mücadele kurallarına daha çok uyum konusunda işbirliğini sürdüreceğini söyledi.