Gambiya’dan izahat istenecek

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, KKTC’nin tanınma olasılığını önlemek için Dışişleri Bakanlığı'nın Gambiya'ya bir heyetin hazırlandığını açıkladı

Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ın bölünmesini asla kabul etmeyeceğini belirterek, uluslararası faktörün de Türkiye'nin adada iki devletli çözüm talebini reddettiğini vurguladı.

Kasulidis, PIK’e yaptığı açıklamada Maraş’ın daha büyük bir bölümünün açılmasına yönelik yapılan açıklamalara değindi.

Kasulidis, Maraş’ın bir bölümünün daha açılmasının 15 Kasım'da gerçekleşmesi beklenirken, uluslararası faktörün müdahalesi nedeniyle gerçekleşmediğini kaydetti. Almanya'nın seferberliği sonucu Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölgesine sondaj gemisi gönderme çabalarının engellendiğini ifade etti.

Kasulidis aynı zamanda, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin yardımıyla, KKTC’nin tanınma olasılığını önlemek için Dışişleri Bakanlığı'nın Gambiya'ya bir heyetin hazırlandığını söyledi.

Kasulidis, Gambiya'nın, Kıbrıs'ta tek egemenliğe sahip tek bir tanınmış devlet olduğunun kabul edildiği İngiliz Milletler Topluluğu Zirvesi'nin sonuçlarını kabul ettiğini kaydetti.

