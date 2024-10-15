Füzeler ilk kez ateşlendi

Rum ordusunun yaptığı tatbikatta ilk kez kullanılan Fransız MBDA’ya ait AKERON beşinci nesil tanksavar güdümlü füzeler ateşlendi

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO),icra ettiği “İris 2024” kod isimli tatbikatı geçen perşembe günü sona erdi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “RMMO Gelişiyor” başlıklı değerlendirme haberinde “İris 2024” tatbikatına geniş bir şekilde yer verdi.

Tatbikat çerçevesinde iki de olumlu sürprizin yaşandığını yazan gazete ilkinin; Yunan Hava Kuvvetleri’nden bir çift F-16 tipi savaş uçağının tatbikata katılması, diğerinin ise Fransız MBDA’ya ait AKERON beşinci nesil tanksavar güdümlü füzelerinin ateşlenmesi olduğunu belirtti.

Gazete, Fransız “La Tribune” gazetesinin haziran ayında RMMO’nun 12 AKERON sistemli “Sherpa” zırhlı araçlarından aldığını yazdığını da anımsattı.

Güney Kıbrıs’taki sistemin ilk kez ateşlenmesinin, yeni silah sisteminin- tam sayı teyit edilmeksizin veya yalanlanmaksızın- RMMO’ya dahil olduğunu ortaya koyduğunu yazan gazete, 1 Ekim resmi geçit töreninde yer alan silahlardan da bahsetti.

Gazete tatbikata ilişkin değerlendirmede ayrıca RMMO’nun, başkalarının istediği gibi durağan kalmadığı, gelişmekte olduğundan da söz edildiğini yazdı.