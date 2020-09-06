banner480
banner69
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
81 0
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
23 0
 
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
38 0
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
665 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
35 0
25 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
20 0
banner460

Fransa, Andreas Papandreu Hava Üssü’nde kalıcı olmak istiyor

banner476

Fransa ve Güney Kıbrıs’ın, Fransa’nın Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünde daimi mevcudiyetine ilişkin konuyu, yüksek düzeyde görüştüğünü ve bu görüşmelerin iyi bir yolda olduğu ifade edildi

Fransa, Andreas Papandreu Hava Üssü’nde kalıcı olmak istiyor
Fransa’nın, “Rafale” savaş uçaklarıyla birlikte Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünde kalıcı bir mevcudiyete sahip olmak istediği belirtildi. 
Simerini gazetesi, “Fransa, Rafale uçaklarının Baf Üssü’nde Daimi Varlığını İstiyor” başlıklı haberinde, Fransa ve Güney Kıbrıs’ın, Fransa’nın hava üssündeki daimi mevcudiyetine ilişkin konuyu, yüksek düzeyde görüştüğünü ve bu görüşmelerin iyi bir yolda olduğunu yazdı.
Gazete, gerek “Charles De Gaulle” savaş gemisi, gerekse Fransız donanmasına ait başka Fransız gemilerinin Güney Kıbrıs limanlarında memnuniyetle karşılandığını vurgulandı.
Haberde, böylesi bir gelişmenin, bölgedeki sahneyi değiştireceğini, İngiltere’nin rolünü sınırlandıracağını aynı zamanda EastMed’in pratikte uygulanması, belirli koşullar altında caydırıcı bir enerji politikası oluşturulmasına yönelik koşulları da artıracağı belirtildi. Gazete, Fransa’nın, Doğu Akdeniz’de bir liderlik rolü oynamak istediğinden Güney Kıbrıs’ı önemli bir hava-deniz üssü addettiğini yazdı. 
Gazete haberinde, Fransa’nın stratejisinin ayrıntılarına da yer verirken, Fransa’nın Doğu Akdeniz’de önemli bir askeri varlığa, liderlik rolüne sahip olmak istediğini belirtti. 


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.