banner583
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
44 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
13 0
 
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
40 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
31 0
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
41 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
40 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
19 0
banner661

Fotiu, kayıp kazılarında ilerleme sağlanamamasından dolayı endişeli

banner476

banner666
Fotiu, kayıp kazılarında ilerleme sağlanamamasından dolayı endişeli

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, kayıp kazılarında ulaşılabilen kişi sayılarının azlığından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun dün yaptığı açıklamada, kayıp kazılarında ilerleme sağlanamamasından duyduğu endişeyi dile getirdiğini, Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) işinin çok zor olduğunu vurguladığını yazdılar.

Habere göre Fotiu, 36’ncısı gerçekleştirilen “Kayıplar İçin Sevgi” maratonu çerçevesinde dün yaptığı açıklamada, KŞK tarafından gerçekleştirilen kazılarda naaşlarına ulaşılabilen kişi sayısının giderek azalmasından ötürü endişe duyduğunu belirterek, Türkiye’nin, bu sorununun çözümü için samimi bir şekilde işbirliği yapmasını sağlamanın herkesin, özellikle de BM ve AB’nin sorumluluğu olduğunu iddia etti.

Fotiu, Kıbrıs Rum tarafının kayıplar konusu ve Türkiye’nin sorumluluklarını üstlenmesi adına gerekli tüm girişimleri yapmakta olduğunu belirterek, bu konuda mücadele vermeye devam edeceklerini de vurguladı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.