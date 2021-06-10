Fotiu, kayıp kazılarında ilerleme sağlanamamasından dolayı endişeli

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, kayıp kazılarında ulaşılabilen kişi sayılarının azlığından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun dün yaptığı açıklamada, kayıp kazılarında ilerleme sağlanamamasından duyduğu endişeyi dile getirdiğini, Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) işinin çok zor olduğunu vurguladığını yazdılar.

Habere göre Fotiu, 36’ncısı gerçekleştirilen “Kayıplar İçin Sevgi” maratonu çerçevesinde dün yaptığı açıklamada, KŞK tarafından gerçekleştirilen kazılarda naaşlarına ulaşılabilen kişi sayısının giderek azalmasından ötürü endişe duyduğunu belirterek, Türkiye’nin, bu sorununun çözümü için samimi bir şekilde işbirliği yapmasını sağlamanın herkesin, özellikle de BM ve AB’nin sorumluluğu olduğunu iddia etti.

Fotiu, Kıbrıs Rum tarafının kayıplar konusu ve Türkiye’nin sorumluluklarını üstlenmesi adına gerekli tüm girişimleri yapmakta olduğunu belirterek, bu konuda mücadele vermeye devam edeceklerini de vurguladı.