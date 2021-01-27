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Flamingolara ateş açıldı

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Flamingolara ateş açıldı
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Rum kesiminde, Paralimni bölgesindeki bir gölde, yaralı bir flamingo tespit edildiği belirtildi.
Flamingoya ateş açıldığını ve bunun sonucunda flamingonun ayağı, kanadı ve gözünden yaralandığını yazan Fileleftheros, yaralı flamingoya gerekli bakımın yapıldığını ancak ateş edilmesi sonucunda flamingonun sol gözünü kaybettiğini ayrıca kanadının da eski haline dönmeyeceğini belirtti.
Gazete, gölde başka bir yaralı flamingo daha tespit edildiğini ancak bunun kurtarılamadığını da ekledi.
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