Firari mahkum, KKTC'ye mi kaçtı?

Hamile partnerini ve çocuğunu öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan 42 yaşındaki Doros Theofanus isimli mahkûm, Baf’ta akrabalarını ziyaret için polis eşliğinde gittiği evin penceresinden atlayarak firar etti. Theofanus’un önce KKTC’ye geçip ardından İstanbul’a gitmeyi, oradan da Latin Amerika’ya geçmeyi planladığı iddia edildi

Güney Kıbrıs’ta 2011 yılında hamile partnerini ve çocuğunu öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan 42 yaşındaki Doros Theofanus isimli mahkûmun önceki gün firar etmesi üzerine alarma geçen Rum polisi, Theofanus’un KKTC’ye geçmeye çalışacağı ihtimali üzerinde de duruyor.

Theofanus’un önceki gün polis eşliğinde Baf’ta akrabalarını ziyaret için gittiği evin penceresinden atlayarak firar ettiğini yazan Alithia gazetesi, Baf polisinin Theofanus’un firar etmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle Theofanus’un 68 yaşındaki babası ile 43 yaşındaki bir Suriyeli’yi tutukladığını kaydetti.

Theofanus’a ziyaret sırasında dört gardiyan ile üç Mobil Acil Eylem Birimi (MMAD) üyesinin refakat ettiğini ve Thefanus’u koruma görevinin gardiyanlarda olduğunu belirten gazete, Theofanus’un firarının önceden planlanmış olduğunu ve Theofanus’a yardım ettikleri gerekçesiyle babası ve 43 yaşındaki şahıs aleyhinde tanıklık bulunduğunu belirtti.

Mahkûma refakat eden 4 gardiyan ile 3 MMAD üyesinin firarın ardından açığa alındıklarını da belirten gazete, polisin Theofanus’un KKTC’ye geçmeye çalışacağı ihtimali üzerinde de durduğunu ancak Theofanus’un henüz böyle bir şey yapmadığına işaret etti.

Rum polisinin firar eden Theofanus için alarma geçtiğini de belirten gazete, polisin araştırmalarında drone’ların da kullanıldığını aynı zamanda bir helikopterin de Baf’ın geniş bölgesi üzerinde uçuş yaptığını belirtti.

Yetkili makamların olayın gerçekleştiği ilk andan bu yana kriz yönetimi merkezini devreye koyduklarını da kaydeden gazete, Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun yaptığı açıklamada 42 yaşındaki şahsın tespit edilmesi için polisten büyük bir kuvvetin helikopter, köpekler ve drone’larla şahsın yerinin tespit edilmesine katkıda bulunduğunu bildirdi.

Haravgi gazetesi ise haberinde söz konusu şahsın yerinin tespit edilmesi için Güney Kıbrıs’ta büyük bir operasyon yapılmasına rağmen, Theofanos’un hâlâ kayıp olduğunu kaydetti.

Haberde Theofanus’a ailesini ziyaret etmesi için ilk kez izin verilmediği bilgisi de yer alırken, sahil güvenlik ve sınır kapılarına ise devriye gezilmesi talimatı verildiği aktarıldı.

Öte yandan Güney’deki “Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre Theofanus’a firar etmesinde yardım ettiği düşünülen 68 yaşındaki babası ile 43 yaşındaki Suriyeli şahıs aleyhinde göz altı kararı çıkarılması için dün Baf Kaza Mahkemesinde devam eden süreçte, Theofanus’un firar etmesiyle ilgili önemli olgular ortaya çıktığı kaydedildi.

Baf Polisi sözcüsü Andronikos Çappis’in mahkemede, Theofanus’un tabancası olduğu ve teslim olmaya niyeti olmadığına dair Rum polisinin elinde deliller olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Polisin Theofanus’un firarının önceden planlanmış olduğuna dair tanıklıklara sahip olduğu da kaydedilirken, Rum yetkili makamlarının elindeki delillere göre Theofanus’un hedefinin, bazı kişilerin yardımıyla önce KKTC’ye geçip ardından İstanbul’a gitmek, oradan ise Latin Amerika’ya ve özellikle de Kolombiya’ya gitmek olduğu ileri sürüldü.

Theofanus’un neden söz konusu ülkeyi tercih ettiğinin bilinmediği, ancak Latin Amerika’yla ilgili tercihin Rum makamlarına iade olanaklarının bulunmamasından kaynaklandığının düşünüldüğü ifade edildi.