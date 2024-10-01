Firari katil, müdürü koltuğundan etti

Güney'de hamile partnerini ve çocuğunu öldürerek müebbet hapis cezası alan ve geçtiğimiz hafta firar eden Doros Theofanus’un yakalanmasının ardından, Rum Polis Genel Müdürü ve genel müdür yardımcısının görevine son verildi

Güney Kıbrıs’ta 2011 yılında hamile partnerini ve çocuğunu öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan ve geçtiğimiz Perşembe günü firar eden 42 yaşındaki “Kommoti” lakaplı Doros Theofanus’un önceki gün yakalandığı, yakalanmasının ardından ise Polis Genel Müdürü ve diğer yetkililerinin görevden hemen alındığı belirtildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “Kommoti’nin Yakalanmasının Ardından Polis Liderliğinde Değişiklik” başlıklı haberinde firari Doros Theofanus’un yakalanmasının, önceki gün, Limasol’a bağlı Amathuntas sahil bölgesinde bir büfede alışveriş yaparken bir vatandaş tarafından tanınması ve polise ihbar etmesi üzerine gerçekleştiğini yazdı.

İhbarı değerlendiren Limasol polisinin kameraları incelediğini ve ardından harekete geçtiğini yazan gazete, firarinin kısa bir kovalamanın ardından yakalandığını belirtti. Gazete, Doros Theofanus’un(firari), silahsız olduğuna da dikkati çekti.

Ηabere göre polis, Theofanus’un kaçma koşullarının yanı sıra firar ettikten sonra kaldığı yerleri ve hareketleri, bu olaya başka kişilerin de dahil olup olmadığını araştırıyor.

Politis gazetesi aynı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki akşam New York’tan döner dönmez Adalet Bakanı’na görevden almalar konusunda yetki verdiğini yazdı.

Hristodulidis, Rum Polis Genel Müdürlüğü görevine Themistos Arnavutis, Polis Genel Müdür Yardımcılığına Panikos Stavru, Merkezi Cezaevi Müdür Vekilliğine ise Konstantinos Konstantinidis’i atadı.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’tan döner dönmez polis genel müdürü ve genel müdür yardımcısının görevine son verdiğini belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi ilgili haberi “Başkan, Polis Müdürü, Yardımcısı ve Cezaevi Müdürünü Görevini Sonlandırdı-Ahbabını Atadı” başlığıyla aktarırken polis müdür yardımcılığına atanan Panikos Stavru’nun şu ana kadar Rum Başkanlık Muhafız Komutanlığını yürüttüğünü, öncesinde ise İstihbarat Teşkilatında görev yaptığını ayrıca Hristodulidis’i ahbabı olduğunu yazdı.