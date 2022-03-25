Finnair, Güney'e direkt uçuşlara başlıyor

Finlandiya'nın Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre, Finnair Havayolu Şirketi 10 Nisan 2022'den itibaren Larnaka ile Helsinki arasında direkt uçuşlara başlıyor.

Finlandiya'nın Kıbrıs Büyükelçisi Harri Mäki-Reinikka ve Finnair'in Kıbrıs Genel Satış Temsilcisi APG Cyprus, Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanı Yiannis Karousos ve Turizm Müsteşarı Savvas Perdios'un katılacağı bir basın toplantısı düzenliyor.

Finnair, Finlandiya'nın resmi taşıyıcısı ve havacılık sektörünün en eski ve en güvenilir şirketlerinden birisi olarak tanınıyor. Şirket, 10 Nisan 2022'de Helsinki'den Larnaka'ya doğrudan uçuşlara başlıyor.