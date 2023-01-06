Fini muhtarı anahtarı teslim etmedi

Limasol’a bağlı Fini köyü muhtarı Filaktis İrakleus, son yıllarda düzgün çalışamayan muhtarlığı yasa gereği devralmaya giden Limasol Kaymakam Yardımcısı Anthis Panayidu’ya muhtarlığın anahtarlarını vermedi.

Alithia ve diğer gazetelere göre son yıllarda muhtarın, ihtiyar heyetini dikkate almadan kararları tek başına vermesi nedeniyle ihtiyar heyetinden 20 kişi istifa etti. Muhtarlıkta işleyiş sıkıntısı olması nedeniyle Kaymakam Yardımcısı Panayidu, ilgili yasa uyarınca muhtarlık binasının anahtarını, mührünü, kayıt defteri ve diğer malzemeleri devralmak üzere Fini’ye gitti.

“Aleyhime hiçbir suçlama yok, anahtarları vermeyeceğim. İhtiyar heyeti, hükümet tarafından iki üye atanmasından sonra işleyememeye başladı” diyen Muhtar İrakleus, anahtarları ve diğer gereçleri vermeyi reddetti.

Gazete anahtarları alamayan ve muhtarlığa giremeyen Panayidu’nun, konuyu İçişleri Bakanlığı’na götüreceğini söyleyerek Fini’den ayrıldığını yazdı.

Habere göre son yıllarda ihtiyar heyetinden 20 kişi istifa etti ve İçişleri Bakanlığı oylama yapılabilmesi için iki üye atadı.









