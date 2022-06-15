Filistin ile işbirliğini güçlendirilecekler

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki ülkeyi birbirine bağlayan ayrı bir ilişki bulunduğunu ve kendisinin bununla övündüğünü belirtti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi ziyaret için Güney Kıbrıs’a geldi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Abbas onuruna önceki akşam yemek verdiğini ve yemekte, Doğu Akdeniz ile Orta Doğu’daki tahriklerle topluca mücadele edilmesinin gerekliliğini vurguladığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Abbas’ın Güney Kıbrıs’a ziyaretinin, iki ülke ve halkları arasındaki ezeli ve güçlü ilişkileri yansıttığını ve iki ülke arasında imzalanan iki işbirliği memorandumunun da, yalnızca Güney Kıbrıs-Filistin ilişkilerinin gelişmekte olduğunu göstermekle kalmayıp, aynı zamanda bu ilişkilerin ikili, bölgesel ve çok taraflı düzeyde geliştirilmesi konusundaki ortak iradeyi gösterdiğini söyledi.

Gazete, Mahmud Abbas’ın yaptığı açıklamada ise Güney Kıbrıs ile Filistin arasındaki ilişkilerin oldukça iyi olduğunu ve Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına önem taşıdığını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Abbas, iki ülkeyi birbirine bağlayan ayrı bir ilişki bulunduğunu ve kendisinin bununla övündüğünü belirterek, bu ilişkinin yıllar içerisinde yapılan çok sayıdaki toplantı sayesinde geliştirildiğini kaydetti.

Abbas, Güney Kıbrıs’ın Filistin halkının haklı meselesine verdiği destekten ötürü teşekkürlerini de sundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, en kısa zamanda Güney Kıbrıs-Filistin-Yunanistan üçlü zirvesinin yapılmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.



