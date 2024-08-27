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Filistin için Larnaka'da gösteri

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Larnaka'da Filistin için gösteri yapıldı, Kıbrıs'ın İsrail zulümüne suç ortaklığını durdurun" şeklinde slogan atıldı

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Filistin için Larnaka'da gösteri
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Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, "United for Palestine Larnaka"

Larnaka'da önceki gün onlarca kişinin katılımıyla Filistin için gösteri yapıldığı belirtildi. 

Habere göre gösteride "Kıbrıs'ın İsrail Zulümüne Suç Ortaklığını Durdurun" şeklinde slogan atıldı.

"United for Palestine Larnaka" yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin bu tarejedide  tarafsızlığını iddia etmesinin mümkün olmadığını belirterek İsrail'e sürekli destek sağlanmasının, soykırıma yönelik suç ortaklığı olduğunu ifade etti. 

"United for Palestine Larnaka" ayrıca "Rum deniz ve  hava limanları aracılığıyla İsrail'e yönelik askeri malzemelerin taşınmasına son verilmesi; turizm ve taşınmaz malların geliştirilmesine yönelik İsrail yatırımlarına kısıtlama getirilmesi; İsrail' zulmünün derhal sonlandırılmasının talep edilmesi" çağrısında bulundu.

Gazete bir başka haberinde AKEL Milletvekili Yorgos Kukumas'ın etkinlikteki konuşmasına yer verdi.

Habere göre Kukumas, AKEL'in ilk andan itibaren savaşa karşı olduğunu vurguladı ve Güney Kıbrıs'ın savaş operasyonlarına ve gerginliklere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir müdahalesi olmaması gerektiğini  ifade etti. 

Kukumas, Güney Kıbrıs liman ve hava limanlarının, Amerikalıların, İsraillilerin ve başka ülkelerin değil kendi çıkarlarına hizmet etmeyi amaçladığını belirtti. 

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