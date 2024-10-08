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Fidias’ın Girne’de fotoğraf paylaşması tepki çekti

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Fidias’ın Girne’de fotoğraf paylaşması tepki çekti
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Sosyal medya fenomeniyken Güney Kıbrıs’ta yapılan seçimlerle AP Milletvekili seçilen Fidias Panayotu’nun Girne’de bir kafede otururken fotoğraf paylaşması tepkiye neden oldu.
Alithia ve diğer gazeteler, DİSİ üyesi ve Avukat Kris Triandafilidis’in dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yansıttılar.
Habere göre Triandafilidis, Fidias’ı hedef alan açıklamasında, Girne’de bir otelin kafesinde nargile içerken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki göstererek “1974’te Kıbrıs’ta ne olduğunu bilmiyor musun? Sana tarih öğretmediler mi?” ifadelerini kullandı.
Triandafilidis eleştirisini “sana yazıklar olsun” sözleriyle sonlandırdı.
 
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