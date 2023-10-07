“Fidan’ın önerisini kabul etmeyiz”

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Türk mevkidaşı Hakan Fidan’ın, Kıbrıs doğalgazına yönelik “çözüm olmadan çözüm” şeklindeki İsrail – Lübnan önerisinin kabul edilebilir olmadığını açıkladı

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Türk mevkidaşı Hakan Fidan’ın, Kıbrıs doğalgazına yönelik “çözüm olmadan çözüm” şeklindeki İsrail – Lübnan önerisinin kabul edilebilir olmadığını açıkladı.

İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakat kapsamında, diplomatik ilişkisi bulunmayan iki ülke, deniz yetki alanları anlaşmasına varmış durumda.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde atanmış Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile yaptığı görüşme sonrası, Kıbrıs doğalgazına yönelik Kıbrıs sorunu çözüme kavuşmadan, İsrail – Lübnan modelinde bir paylaşım yoluna gidilmesi önerisinde bulunmuştu.

Öneriye ilişkin Alpha’ya konuşan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “bu tür görüşlerin dile getirilmesinin ilk kez olmadığını, bu öneriyi duymak ilginç olsa da, ortak kullanıma dayanan bir önerinin kendileri tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını” ifade etti.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Lefkoşa Tatar’ın Niyetleri Konusunda Beklemede – Türkiye’nin İstediği Şekilde Doğal Kaynakların Ortak Kullanımı Baştan Reddediliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununda bir sonraki adımlara ilişkin niyetleri konusunda beklemede olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un önceki gün “Alpha” kanalına yaptığı açıklamada, “New York sonrasında yeni bir dönüm noktası olup olmadığı” şeklindeki bir soruya, “şu anda bekleme aşamasındayız” yanıtını verdiğini belirtti.

Habere göre Kombos, BM Genel Sekreteri ve öncesinde Güvenlik Konseyi’nin bir danışman atanması çağrısında bulunduklarını belirterek, Kıbrıs Türk tarafının yanıtının beklendiğini iddia etti.

Pile konusuna da değinen Kombos, “görüşmelerin henüz gelişme aşamasında olduğunu ve bu yöndeki çabaların henüz tamamlanmadığını” vurguladı.

