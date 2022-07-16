'Feta' hellimi kurtaracak m ı?

Avrupa Mahkemesi’nin Danimarka’nın “Feta” isimli peynir ürünü üretmesi ve üçüncü ülkelere ihraç etmesini yasadışı bulması üzerine Rum basını, “Feta’nın hellimi kurtarıp kurtaramayacağını” sorgulamaya başladı.

Alihtia’ya göre Avrupa Mahkemesi’nin, Danimarka’nın Feta üretip üçüncü ülkelere ihraç etmesini yasadışı bulduğu davada Yunanistan, Güney Kıbrıs’ın desteği ile mahkeme kararının bütün Menşe İsmi Korumalı (MİK) ve coğrafik işareti korumalı ürünleri kapsaması konusunu gündeme getirmişti.

Rum Hukuk Dairesi, Avrupa Mahkemesi’nin Danimarka’nın, ülke toprakları içerisinde POP ve coğrafik işareti korumalı ürün standartları dışında üretim ve üçüncü ülkelere ihracat yapılmasına müsaade ederek AB’nin tarımsal ürünlerin ve gıdaların kalite sistemiyle ilgili tüzüğünü ihlal ettiğine hükmettiğini kaydetti.

Gazete bu konuda, Rum yönetiminin müdahalesi ile MİK ve korumalı coğrafi işaretini AB kurallarıyla korunan fikrî mülkiyet hakkı olduğuna ve üçüncü ülkelere ihraç etmek için olsa bile yürürlükteki standartlara uygun olmayan ürünlerin AB’de fikrî mülkiyet hakkını ihlal ettiği yönündeki müdahalesinin önemli addedildiğini yazdı.

Bu sebeple Avrupa Mahkemesi’nin, Danimarka’nın, söz konusu Avrupa yönetmeliğinin, sadece AB içerisinde satılan ürünlere uygulanabileceği, üçüncü ülkelere ihraç için üretilen ürünlere uygulanamayacağı argümanını reddettiğini ekledi.

Bu arada gazete Almanya’nın standart dışı hellim ürünü şikayetinden sonra Rum Tarım Bakanlığının, peynir imalatçılarına birer mektup göndererek, sıkı denetimlere başlanacağı için MİK hellim standardına uymayan bütün ürünleri piyasadan geri çekmeleri uyarısında bulunduğunu, ürünlerini başka bir isim altında yeniden piyasaya sürebilecekleri bilgisini verdiğini yazdı.