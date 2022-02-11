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“Felaketin kültürel boyutu çok büyük”

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İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi eski Eşbaşkanı Hacıdimitriu, felaketin kültürel boyutunun çok büyük olduğunu söyledi ve bunun, Kıbrıs tarihinde büyük bir travma olduğunu kaydetti

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“Felaketin kültürel boyutu çok büyük”
 
 
İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi eski Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu, komitenin çalışmalarındaki uyumun “gerçeğin farkındalığı” sayesinde yakalandığını söyledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye röportaj veren Hacıdimitriu, uluslararası alanda Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki çatışmalarla anıtların korunamayacağına dikkat çekti.
Hacıdimitriu, felaketin kültürel boyutunun çok büyük ve paha biçilemez olduğunu ifade ederek, bunun, Kıbrıs tarihinde büyük bir travma olduğunu kaydetti.
Habere göre, Hacıdimitriu, adadaki anıtlara huşu ve alçakgönüllülükle yaklaştıklarını belirtirken, komitenin şu anda 50’den fazla anıtla ilgili çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
 
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