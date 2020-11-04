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"Federasyondan herhangi bir sapma kabul edilemez"

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Kiprianu, “Kıbrıs sorununun BM kararları ve Doruk Antlaşmaları ile belirlenen çözüm çerçevesinden, yani iki bölgeli iki toplumlu, ilgili kararlarla belirlendiği şekliyle siyasi eşitliği olan federasyondan herhangi bir sapma kabul edilemeyeceğini netleştirdik” dedi

"Federasyondan herhangi bir sapma kabul edilemez"
 AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu iki bölgeli iki toplumlu federasyondan herhangi bir sapma kabul edilemeyeceği görüşünü ortaya koydu. 
Fileleftheros ve Haravgi’nin haberine göre, Kiprianu, Atina ziyareti çerçevesinde Yunan siyasilerle temaslarını, SİRİZA Başkanı Aleksis Çipras ile görüşmesiyle tamamladı. Kiprianu, Çipras ile Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve AKEL-SİRİZA koordinasyonu konularını ele aldıklarını söyledi. 
Kiprianu, faydalı ve yapıcı diye nitelediği görüşmede “Türk tarafının, Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesine dair tezlerinden endişe belirttiklerini” söyledi. Gazeteye göre, Kiprianu, “Kıbrıs sorununun BM kararları ve Doruk Antlaşmaları ile belirlenen çözüm çerçevesinden, yani iki bölgeli iki toplumlu, ilgili kararlarla belirlendiği şekliyle siyasi eşitliği olan federasyondan herhangi bir sapma kabul edilemeyeceğini netleştirdik” dedi.
Çipras’la, Kıbrıs müzakerelerinin en kısa sürede yeniden başlaması için çaba harcanması ve inisiyatif alınması gerektiğine vurgu yaptıklarını anlatan Kiprianu, “Ne kadar zaman geçerse, toprağa dair emrivakiler yaratma riskinin de o kadar artacağını” söyledi. Kiprianu, bunların Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında “ciddi sorun yaratacağı” görüşünü ortaya koydu. 
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