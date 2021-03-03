Federasyon İngiltere için başlama noktası

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab tarafından resmî olarak kaydedildiği üzere, federasyonun İngiltere için başlama noktası olduğu belirten Rum basınına göre, bu pozisyon, Rum tarafının resmî olarak tartışmak istemediği yeni bir başlık açıyor

Kıbrıs sorunu için Cenevre’de 27-29 Nisan’da yapılacak 5+1 Konferans için geri sayım devam ederken İngiltere’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyona çabaların başlama noktası, Rum tarafının ise sonuç gözüyle baktığına, Türk tarafının ise görüşmek bile istemediğine dikkat çekildi.

Fileleftheros “İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon Üç Boyutta… Kıbrıs Rum Tarafı: Nihai Hedef - Kıbrıs Türk Tarafı: Görüşme Dışı - İngiltere: Başlama Noktası” başlıklı haberinde Londra’nın Kıbrıs sorununa yeni yaklaşımını Dışişleri Bakanı Dominic Raab aracılığıyla resmîleştirerek federasyonu, yeni çabanın başlangıç noktası gördüğünü açıkladığını yazdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab tarafından resmî olarak kaydedildiği üzere, federasyonun İngiltere için başlama noktası olduğu belirten gazeteye göre bu pozisyon, Rum tarafının resmî olarak tartışmak istemediği yeni bir başlık açıyor. Federasyonu ezelden beridir Kıbrıs sorunundaki çabada varılmak istenilen netice addeden Rum tarafı, İngiltere’nin pozisyonunu (başlama noktası) kabul ederse bu, müzakerelerin bu noktanın da ötesine geçeceği anlamına gelecek.

Gazete İngilizlerin bu dönemde, tartıştıkları farklı görüşlerin öneri değil ‘düşünmek için malzeme’ olduğunu, Rum tarafının da herhangi bir İngiliz planı ve yazılı bir şey olmadığını savunmasına rağmen şu anda İngiltere’nin pozisyonunun Avam Kamarası tutanaklarında resmen kaydedildiğine dikkat çekti.

Habere göre İşçi Partili Milletvekili Pambos Haralamus’un, 5+1 konferans öncesinde Raab’tan İngiltere’nin, siyasi çözüm için tek zemin olarak iki bölgeli iki toplumlu federasyona bağlılığını teyit etmesini istemesi üzerine İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, esneklik ve gerçekçilik gerektiğine işaret ederek federasyon modelini başlama noktası olarak niteledi.

Haralambus’a cevap verirken, kısa süre önce Ada’yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ‘(iki bölgeli iki toplumlu federasyonun) başlama noktası olduğunu’ vurgulamak üzere görüştüğünü söyleyen Raab şunları ekledi:

“Şimdi olması gereken en önemli şey iki tarafın da 5+BM konferansa ön şartsız gitmesidir ki bütün Kıbrıs için sürekli ve dayanıklı bir barış getirebilecek esneklik ve gerçekçilik türüne yeniden dahil olabilelim.”

Rum tarafı (Anastasiadis’in Genel Sekreter’e gönderdiği mektupta da belirttiği üzere) ve Yunanistan açısından federasyonun, Kıbrıs sorununun çözüm yolunun sonu (varış noktası) olduğunu kaydeden gazete Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye için görüşme konusu olmadığını, başka çözüm modelleri olması gerektiği inancıyla iki devlet ve egemen eşitlik önerdiğini hatırlattı.

Anastasiadis Genel Sekreter’e, Cenevre’ye davet mektubuna gönderdiği cevap mektubunda “şu ana kadar yapılan çalışmalar, 25 Kasım 2019’da varılan karşılıklı anlayış, BM kararları, AB ilke ve değerleri ve Doruk Antlaşmaları temelinde sürdürülebilir ve işleyebilir çözüm bulma hedefli müzakereleri gündeme getirecek gayrı resmî görüşmelere siyasi irade ve kararlılıkla katılmaya hazır olduğunu” iletti.