Falçata ile fırın soydu

Lakadamya’da bir fırın cumartesi gecesi maskeli bir kişi tarafından soyuldu.

Alithia’nın haberine göre saat 23.00 sularında fırına giren maskeli kişi, fırın çalışanını falçata ile tehdit ederek kasadaki paraları aldı. Tahkikat başlatan Rum polisi maskeli kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

