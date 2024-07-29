Falçata ile fırın soydu

Lakadamya’da bir fırın cumartesi gecesi maskeli bir kişi tarafından soyuldu.
Alithia’nın haberine göre saat 23.00 sularında fırına giren maskeli kişi, fırın çalışanını falçata ile tehdit ederek kasadaki paraları aldı. Tahkikat başlatan Rum polisi maskeli kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.