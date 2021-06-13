banner583
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
20 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
152 0
 
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
64 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
23 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
51 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
34 0
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
44 0
banner661

Exxen Mobil 10’uncu parsele geri dönüyor

banner476

banner666
Exxen Mobil 10’uncu parsele geri dönüyor

Pandemi nedeniyle çalışmalarını askıya alan ExxenMobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)içerisindeki 10’uncu parseldeki “Glafkos” yatağına geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Kathimerini gazetesi, ExxonMobil şirketinin, 15 Nisan 2020’de Rum Enerji Bakanlığı’na gönderdiği mektupta, Eylül 2021’e kadar faaliyetlerini durduğunu belirttiğini anımsattı.

Gazete, fiyatlar nedeniyle dünyada yaşanan sıkıntılar, pandemi ve yeşil enerjiye dönüşe karşın Güney Kıbrıs’ın, ExxenMobil’in yatırım portföyünde bulunduğunu, 150 milyon dolara mal olacak 10’uncu parseldeki çalışmalar için gerekli olan bütçenin onayını da ileriye götürdüğünü belirtti.

Elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, 10’uncu parsele  dönüş çalışmalarına yönelik geri sayımın başladığını  belirten gazete, çalışmalarda kullanılacak sondaj gemisi için sözleşmenin de imzalandığını yazdı.

Habere göre ExxenMobil, Kasım ayı içerisinde 10’uncu parselde çalışmaları başlatmayı planlıyor.

ExxonMobil, daha önce Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’nin (MEB) 10’uncu parselindeki “Glafkos” yatağında yaptığı sondajda 5-8 trilyon ayak küplük doğal gaz rezervi keşfini resmîleştirmiş, teyit sondajı yapacağını duyurmuştu.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.