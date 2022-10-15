“Euroasia Interconnector” projesinin açılış töreni dün yapıldı

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik üretimini deniz altından döşenecek kablolarla birbirine bağlaması öngörülen “Euroasia Interconnector” projesinin sembolik açılış töreni yapıldı

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik üretimini deniz altından döşenecek kablolarla birbirine bağlaması öngörülen “Euroasia Interconnector” projesinin sembolik açılış töreninin, dün Rum Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirildiği haber verildi.

Politis gazetesi, “Euroasia Interconnector Yeni Bir Dönem Başlatıyor- Enerji İzolasyonunu Ortadan Kaldırıyor- Elektrik Faturalarının Yılda 200 Milyon Euro’ya Düşmesi Mümkün” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, dün Başkanlık Sarayı'ndaki açılış töreninin, Güney Kıbrıs’ın enerji sorunları, ülke ekonomisi ve bizzat AB açısından yeni bir döneme işaret ettiğini yazdı.

Açılış töreninin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, AB Enerji Komiseri Kadri Simson, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, çok sayıda yetkili ve yabancı diplomatın huzurunda yapıldığını yazan gazete, Euroasia Interconnector Elektrik Bağlantısı Projesinin “Avrupa Ortak Çıkar Projesi” (PCI) olduğunu ve 2013 yılından bu yana AB’nin altyapılar listesinde bulunduğuna işaret etti.

Açılış töreninin yapılmasıyla birlikte, ilk aşamada Güney Kıbrıs’ı Girit üzerinden Yunanistan’la bağlayacak dünyadaki en büyük iki denizaltı güç iletişim kablosunun 2027 yılına kadar kurulum çalışmalarının başlamasının yolunun açıldığına işaret eden gazete, bunun 1000 MW gücünde bir proje olduğunu belirtti.

Sonraki aşamada ise bunu İsrail’le yapılacak bağlantının izleyeceğini kaydeden gazete, tam kurulum aşamasında ise, projenin 2000 MW gücüne sahip olacağını ifade etti.

Gazete, projenin hayata geçirilmesi için, dünyadaki en uzun ve en derin kablonun yerleştirileceğini vurguladı.



-Törende yapılan konuşmalar



Açılış töreninde yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs için altın bir fırsat açıldığını öne süren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bunun Güney Kıbrıs’ı yeni bir enerji çağının yoluna taşıyacak bir projeden ibaret olduğunu, çünkü enerji konusundaki tecritin son bulmasının haricinde, gerek ekonominin gelişmesi gerek de ülke ve vatandaşlarının ilerlemesi açısından güçlü perspektifler meydana getireceğini savundu.

Dünkü günü “tarihi” olarak da nitelendiren Anastasiadis, uzun yıllardan süren istişarelerin ve yoğun çalışmaların ardından büyük jeopolitik, stratejik ve ulusal öneme sahip bir proje EuroAsia Intercnnector’un inşaat aşamasına geçecek pozisyonda olduklarını vurguladı.

Elektrik bağlantısı inşaatının 2027 yılına kadar sona ermesinin beklendiğini dile getiren Anastasiadis, projenin 2028 yılının ilk yarısında faaliyete konmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Euroasia Interconnector Projesi CEO’su Nasos Ktoridis de törende yaptığı konuşmada, projenin birçok enerji hedefine hizmet ettiğini, aynı zamanda AB’nin enerji politikası kapsamında olduğunu dile getirdi.

EuroAsia Interconnector Projesinin hayata geçmesinin “Avrupa Yeşil Anlaşmasının” uygulanması ve AB’nin enerji hedeflerinin tamamlanmasına katkıda bulunacağını söyleyen Ktoridis, bunun projeye müdahil ülkelerin enerji tedariki ve bir bütün olarak AB sisteminin güvenliğini garantilediğini sözlerine ekledi.

Habere “Kıbrıs’ı Değiştirecek Proje” başlığıyla yer veren Alithia gazetesine göre ise, açılış töreninde konuşan AB enerji komiseri Kadri Simson, yaşanan enerji krizi dolayısıyla, bu projenin öneminin her zamankinden daha önemli olduğuna işaret etti.

Simson konuşmasında “yalnızca birlikte çalıştıkları takdirde fırtınaya karşı koyabileceklerini” dile getirdi.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas ise konuşmasında, EuroAsia Interconnectos’un kendilerini yaşayabilir bir geleceğe yönlendirecek ikonik bir proje olduğunu ifade etti.

