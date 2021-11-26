EuroAsia Interconnector projesi mahkemelik

srail-Güney Kıbrıs-Yunanistan (Girit) arasında, deniz altından bin 208 kilometrelik elektrik kablosu çekilerek elektrik bağlantısı sağlayacak EuroAsia Interconnector PLC şirketi CEO’su ve büyük hissedarı Athanasios Ktoridis, anlaşma hükümlerine uymadığı için merkezi Hong Kong’da bulunan CRC-EA FINANCE LTD tarafından mahkemeye verildi

İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan (Girit) arasında, deniz altından bin 208 kilometrelik elektrik kablosu çekilerek elektrik bağlantısı sağlayacak EuroAsia Interconnector projesinin başındaki EuroAsia Interconnector PLC şirketi mahkemelik oldu.

EuroAsia Interconnector PLC şirketi CEO’su ve büyük hissedarı Athanasios Ktoridis, anlaşma hükümlerine uymadığı için merkezi Hong Kong’da bulunan CRC-EA FINANCE LTD tarafından mahkemeye verildi.

Politis’in haberine göre, CRC-EA FINANCE LTD yetkilisi Michael Devlin, Ktoridis’in anlaşma hükümlerine uymayıp, defalarca yapılan uyarılara yazılı ve şifahi söz ve taahhüt verilmesine rağmen Devlin’in şirketine yapması gereken 4 milyon 280 bin Euro’luk ödemeyi, düne kadar yapmadığı gerekçesiyle Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde dava açtı.

Michael Devlin dava başvurusunda, şirketinin alacağı olan 4 milyon 280 bin Euro ve sözleşme ihlali için tazminat dışında CRC-EA FINANCE LTD’in EuroAsia’dan satın aldığı 5 milyon hissesinin tekrar EuroAsia’ya devri, davanın açılmasından Ktoridis ve şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmesine kadar geçecek sürede işleyecek yasal faizi talep ediyor.

CRC-EA FINANCE LTD’in avukatları müvekkillerinin (Devlin) Prysmian, Siemens ve JP Morgan gibi konsorsiyum şirketleri ile yaptığı temaslarda EuroAsia Interconnector PLC’in projeyi yürütme ve sürdürülebilirliği için gerekli finansmanı bulma olanakları konusunda kaygı belirtmesinden sonra (EuroAsia) şirket yönetimine güvenini yitirdiğine işaret etti. Avukatlar Devlin’in bu nedenle Ktoridis’in Devlin’in elindeki hisseleri geri satın alma yükümlülüğüne dair yazılı anlaşma hükümlerini işletmeye karar verdiğine dikkat çekti.