EuroAsia Interconnector projesi için devlet garantisi isteniyor

Güney Kıbrıs-İsrail ve Yunanistan’ı denizaltı elektrik kablosuyla bağlayacak

ve Güney Kıbrıs’ı enerji izolasyondan çıkaracak olan EuroAsia Interconnector Projesi’nin hayata geçirilmesinde karşılaşılan zorluklardan bahsedildi.

Politis gazetesi, “Şimdi Masada, Devlet Garantileri” başlıklı haberinde, projenin hayata geçirilmesinde var olan zorlukların gerek Avrupa Komisyonu’nu gerekse Rum Yönetimi’ni düşündürdüğünü yazdı.

Habere göre bir hükümet kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada, EuroAsia Interconnector projesini ileriye götürecek ve projeyle aynı ismi taşıyan (EuroAsia Interconnector Projesi) birimin, zamanın azalmakta olduğunu, devletin kendi rolünü üstlenmesinin gerekeceğini ifade etti.

Aynı kaynak, AB’nin projeye 657 milyon Euro verdiğini, AB ile yeteri kadar çevirim içi görüşmenin yapıldığını ve EuroAsia Interconnector Projesi’nin durumların zor olduğuna kanaat getirdiğini belirtti.

Aynı kaynak açıklamasında ayrıca, projenin öyle ya da böyle hayata geçirileceğini, özel bir proje olarak kalmaması için devletin kendi rolünü üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

EuroAsia Interconnector CEO’su Nasos Ktoridis ise gazeteye yaptığı açıklamada, projenin hayata geçmesi için devletin desteğinin talep edildiğini, Avrupa Yatırım Bankası’na 580 milyon Euro değerinde kredi anlaşması teklifinde bulunulduğunu söyledi.

Ktoridis, devlet garantisinin alınmasının gerekli olduğunu belirtirken örneğin; Avrupa Yatırım Bankası’nın dahil olduğu Yunanistan’daki adalar arasındaki elektrik bağlantılarında, devletin belirli projelerin hayata geçirilmesi için devlet garantisi verdiğini de vurguladı.