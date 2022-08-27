banner762
banner815
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
19 0
“Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin, sizi orada koruyamayız”
“Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin, sizi orada koruyamayız”
52 0
 
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
18 0
U17’lerin şampiyonu YDÜ
U17’lerin şampiyonu YDÜ
21 0
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
37 0
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
66 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
54 0
banner797

“Euroasia Interconnector” projesi başladı

banner476

İsrail’de üretilen elektrik enerjisinin deniz altı kablo sistemiyle Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a aktarılması projesi olan “Euroasia Interconnector” projesinin, gerekli tüm izinlerin alınması sonrasında hayat bulmaya başladı

banner825
“Euroasia Interconnector” projesi başladı
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik üretimini deniz altından döşenecek kablolarla birbirine bağlaması öngörülen “Euroasia Interconnector” projesinin başladığı bildirildi.
Alithia gazetesi: “Euroasia’ya İzin Verildi – Kıbrıs-Yunanistan-İsrail’i Birleştiren Euroasia Interconnector Projesinin Hayata Geçirilmesine Başlandı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, İsrail’de üretilen elektrik enerjisinin deniz altı kablo sistemiyle Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a aktarılması projesi olan “Euroasia Interconnector” projesinin, gerekli tüm izinlerin alınması sonrasında hayat bulmaya başladığını duyurdu.
Gazete, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik şebekelerini deniz altı kablolar aracılığıyla bağlayacak ve 2 bin megavat gücündeki projenin gerekli tüm izinleri sağlamasıyla birlikte 1 Ağustos tarihinden itibaren başlandığını vurguladı.
Projenin ilk aşamasının Güney Kıbrıs ile Girit adası arasındaki kabloların döşenmesi olduğunu ve bu kısmın 2026 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki kabloların döşenmesi ve trafo merkezlerinin oluşturulması şeklindeki ikinci kısmın ise önümüzdeki bir-iki yıl içerisinde hazır olacağı iddiasında bulundu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.