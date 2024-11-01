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Eski Bakan da ağır cezalık

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Eski Bakan da ağır cezalık
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Güney Kıbrıs’ın yatırım programı çerçevesinde verdiği “altın pasaport"  olarak bilinen vatandaşlıklar konusunda önceki gün görülen dava dün Rum basınında yer aldı.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin günkü dava kapsamında, aralarında eski Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Marios Dimitriadis’in ve yakın akrabalarının da bulunduğu 7 kişi ve 2 şirketin, Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine karar verdiğini yazdı.

Habere göre ilgili dava 16 Ocak 2025’te görülmeye başlanacak.

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