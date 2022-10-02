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“Erdoğan’ın sözleri blöf değil”

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“Erdoğan’ın sözleri blöf değil”
Fileleftheros okurlarına, Türkiye’nin daha çok teçhizat göndererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki askerî varlığını takviyeye gitmekte olduğunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yöndeki sözlerinin "blöf olmadığını" aktardı.
Gazete “İşgal Bölgelerine Yen Teçhizat Çıkarmaya Hazırlanıyorlar” başlıklı haberinde “bilgi sahibi kaynakları” adres göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırmasına karşılık KKTC’deki varlığın takviye edileceği açıklamasının “blöf olmadığını, gerçekleştirileceğini” yazdı.
“Halen takviyelerin nakline hazırlanıldığına dair işaretler olduğuna” dikkat çekilen haberde, Geçitkale Havaalanı’nın modernizasyonu ve Boğaz’da deniz üssü inşası gibi askerî altyapı modernizasyon ve inşaat çalışmaları yönündeki hareketler hatırlatıldı. Türkiye’nin Barış Kuvvetleri’ni takviye etme sebebinin “karşısındaki Helen cephesini üniter görmesi olduğu” savunuldu.
 
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