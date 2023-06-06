“Erdoğan strateji değişikliğe gidecek”

Rum basını, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabinesiyle gerek dış politikada, gerekse savunma stratejisinde değişikliğe gideceğini gösterdiğini yazdı

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazetelerde dün, Türkiye’de yapılan seçim ve yeni bakanlar kuruluyla ilgili haberler yine gündem oluşturdu.Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, “Yeni Oluşum Yunanistan-Türkiye İlişkileri Açısından Olumlu… Türkiye’nin Yeni Bakanlar Kurulu ile İlgili Analizler” başlığıyla manşetten aktardığı ve iç sayfalarında da geniş şekilde yer verdiği haberde, Yunanistan karşısında sert tutumuyla bilinen Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu’nun kabine dışı kaldığını ve Hakan Fidan’ın yeni Dışişleri Bakanı, Yaşar Güler’in de yeni Savunma Bakanı olduğunu öne çıkardı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği yeni bakanlar kurulunda büyük değişiklikler olduğunu kaydeden gazete, bu hamleyle Erdoğan’ın gerek dış politikada, gerekse savunma stratejisinde değişikliğe gideceğini gösterdiğini yazdı.Gazete, yeni bakanlar kurulunun resmen açıklanmasından birkaç saat önce, Türk basın-yayın organlarında Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağının konuşulduğunu belirterek, bunun resmi açıklamayla teyit edildiğini ve bu çerçevede Çavuşoğlu, Akar ve Soylu’nun kabine dışı bırakılıp, eski MİT Başkanı ve diplomat Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı mevkiine getirildiğini kaydetti.Haberde, Güler’in Savunma Bakanı mevkiine getirilmesinin de, Erdoğan’ın Türkiye’nin savunma politikasında değişikliğe gideceği şeklinde yorumlandığı ifade edildi.Fileleftheros gazetesi, “İkna Olmak için Jest” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın Kıbrıs ile Yunanistan’ı doğrudan ilgilendiren bakanlıklarda isim değişikliğine gittiğini, ancak Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın, Erdoğan’ın değiştiğine ikna olmak için bazı jestler beklediğini yazdı.Gazete, Ankara’nın azami faydayı sağlamak için müttefikleri ile ortaklarına “şantaj yapmayı sevdiğini” kaydederek, buna örnek olarak NATO’nun genişlemesiyle ilgili eylemlerini örnek gösterdi ve Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.Erdoğan’ın radikal değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ve bazı taktik değişiklikleri yapılacağını kaydeden gazete, Çavuşoğlu ile Akar’ın “emekliye ayrılmasının”, Türkiye’nin bir günde saldırgan politikalarını değiştireceği anlamına gelmediğini yazdı.Haberde, Erdoğan ile Fidan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaretin ayrı bir önem taşıdığına da işaret edildi.Politis gazetesi ise “Erdoğan Hükümeti’ndeki 5 Kilit İsim” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın bakanlık mevkilerine alanında uzman kişiler getirdiğini ve tümünün ortak noktasının, sert kararları uygulamaktaki yetenekleri olduğunu yazdı.Haberde, eski kabineden yalnızca Sağlık Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanının yeni kabinede yer aldığı belirtilirken, kabinede tek kadın bakan olarak Mahinur Özdemir Göktaş’ın yer aldığı öne çıkarıldı.