EOKA hortlatıldı

Rum Meclisi’nde “Grivas hiçbir onurlandırmaya layık değil” şeklinde alınan karara karşı çıkan bazı Rum fanatikler, Meclis önünde eylem yaptı, taş ve işaret fişeği attı, milletvekillerine ve siyasi partilere küfür etti. Bir grup eylemci, EDEK’in Lefkoşa’nın Rum kesimindeki ofisine saldırıp yangın çıkarırken, eylemcilerden bazıları ‘EOKA-B Tekrar Vur’ şeklinde iğrenç sloganlar attı

Güney Kıbrıs'ta Meclis'te geçen Cuma alınan, “Grivas hiçbir onurlandırmaya layık değil” kararını protesto için önceki gün “Grivas Digenis Vakfı” önderliğinde Meclis önünde düzenlenen protesto mitinginde, “kara geçmişten kalma slogan ve tehditler savruldu.”

Rum yönetiminin 2023 bütçesinin oylandığı gün Meclis önünde toplanan eylemciler Cuma günkü kararın uyandırdığı eski ihtiraslar ile taş ve işaret fişeği attı, milletvekillerine ve siyasi partilere küfür etti. Bir grup eylemci EDEK’in Lefkoşa’nın Rum kesimindeki ofisine de saldırdı.

Rum yönetiminin 11 milyar 759 milyon 300 bin Euro gelir ve 11 milyar 296 milyon 300 bin Euro harcama öngören 2023 bütçesi DİSİ, DİKO, DİPA’nın 29 olumlu; AKEL, EDEK, ELAM ve Ekologlar’ın 24 olumsuz oyu ile geçti.

Fileleftheros haberi eylemcilerin Meclis önünde açtığı “EOKA’ya ihanet edenlerin soyusunuz” yazılı pankartın göründüğü görsel eşliğinde manşetten “Geçmişin Yıkım İhtirasına Dönüş… Grivas Odaklı Olaylı Eylem... Hem de 2022’de! Kara Geçmişten Tehdit ve Sloganları Geri Getirdiler” başlık ve spotlarıyla aktardı.

“Geçmişimizdeki ihtirası hortlatan Grivas ile ilgili karardı. Eylemcilerden ‘EOKA-B Tekrar Vur’ iğrenç sloganını bile attı” ifadelerini kullanan gazeteye göre dışarıda eylem devam ederken Meclis içinde milletvekilleri arasında yoğun bir tartışma yaşandı. Birleşim öncesinde “Grivas Digenis Vakfı” önderliğindeki eyleme katıldıkları için ELAM Başkanı Hristos Hristu ve bağımsız milletvekili Andreas Themistokleus eleştiri yağmuruna tutuldu.

Önceki günkü olayların tırmandırıldığı nokta ise EDEK’in Lefkoşa'daki ofisine saldırılması oldu. Gazetenin “haydutlar” olarak tanımladığı eylemciler, EDEK ofisi girişine işaret fişekleri atarak yangın çıkardı.

Gazetenin “Meclis Önünde Haydutluklar” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı habere göre, Grivas’ın fotoğraflarının bulunduğu flama ve Yunan bayrakları taşıyan 300 civarındaki eylemci akşamüzeri meclis binası önünde toplandı. Eylemciler arasında ELAM Başkanı Hristos Hristu da vardı, bağımsız milletvekili Andreas Themistokleus ise kısa süreliğine aralarında bulundu, sohbet etti.

Eylemciler “EOKA yeniden Kıbrıs’ın Dağlarında”, “Gerçek Hainler Siyasetçiler, Kıbrıs Yunan’dır”, “Bu Topraktaki Anarşistler ve Bolşevikler Bizden Değildir”, “Yaşıyor, Yaşıyor ve Şikayet Ediyor, Yorgos Grivas Digenis” ve “Grivas Digenis’e Onur ve Şeref” sloganları attı. AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis meclis salonundaki konuşması sırasında eylemcilerin “EOKA-B Tekrar Vur” sloganı da attıklarını söyledi.

Protestocular zaman zaman Meclis binasına işaret fişeği ve taş attı, Ekologlar Milletvekili Aleksandra Attalidu’yu özellikle hedef alarak milletvekillerine küfürler yağdırdı.

Bir grup eylemci EDEK ofisine gitti ve taş atarak ofis camlarını indirdikten sonra yangın çıkarmak için ofise işaret fişeği attı.

Çıkan yangın itfaiye ve ofiste bulunanlar tarafından söndürüldü. Olay üzerine EDEK Başkanı Marinos Sizopulos Meclis toplantısından ayrılarak olay yerine gitti.

Habere göre geçen Cuma Grivas’ı anma, onun için anıt yapma, mevcut anıtları restore etme, gezdirme v.b. harcamalarının devlet bütçesinden çıkartılması için AKEL tarafından sunulan karara onay veren DİKO, EDEK ve DİPA tarafından, tepkiler üzerine hazırlanan değişiklik kararı önceki günkü birleşimde onaylandı.

Politis de protesto eyleminden görüntüler eşliğindeki haberini “Gerilimli, Vandalizm ve Grivas’lı Bütçe” başlığıyla manşete çekti.

Haberde DİKO, EDEK ve DİPA’nın, geçen Cuma günü destek verdikleri 376 bin 236 Euro’luk Grivas’ı anma ödeneklerinin kesilmesi kararını, eski Dışişleri Bakanı ve başkan adaylarından Nikos Hristodulidis’in ve EOKA’cı derneklerinin baskısı üzerine, konusu harcamaların kesilmesini öngören ancak içerisinde Grivas isminin yer almadığı yeni bir karar metni hazırladığı kaydedildi.

Haravgi de haberi fotoğraf eşliğinde “Kara Geçmişin Küstah Nostaljistleri Meclis Dışında ‘Vurdu’” başlığıyla birinci sayfasından aktardı ve “Sloganlarla EOKA’nın, Grivas’ın hortlatıldığı, milletvekillerine sözlü saldırı ve küfürler yapıldığı, ardından da EDEK ofisine saldırılan önceki gün Meclis binası önünde yaşananları ayıp kelimesi ifade edemez” yorumunu yaptı, yetkili makamların gereğini yapması çağrısında bulundu.

Alithia da haberi birinci sayfasından, fotoğraflı ve “Grivas İçin Kargaşa ve Sapkınlık… Meclis Önünde Protesto, EDEK Ofisine Vandallık Yaptılar” başlığıyla aktardı.

