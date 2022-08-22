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ENI-Total konsorsiyumundan 6. parselde büyük doğalgaz keşfi

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ENI-Total konsorsiyumundan 6. parselde büyük doğalgaz keşfi
Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içindeki 6’ncı parselde yeni bir doğal gaz yatağının keşfedildiği belirtildi.
Güney Kıbrıs'taki haber kaynaklarına göre Enerji Bakanı Natasa Pilidu, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, keşfedilen yatağın 6’ncı parseldeki “Kronos-1” hedefinde bulunduğunu ifade etti.
Yatağa ilişkin miktarın 2.5 trilyon ayak küp (tcf) olduğunu söyleyen Pilidu, yeni keşfin, iyi ile mükemmel kalite özelliklerine de sahip olduğunu belirtti.
“Kronos-1” hedefindeki sondaj çalışmaları, ENI-Total konsorsiyumu tarafından gerçekleştirildi.
 
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