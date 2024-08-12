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"Engelleyen bilinsin"

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Rum Müzakereci Menelau, BM’nin, üçlü görüşme yapılması yönündeki çabalarının Hristodulidis tarafından açıklanmasının sebebinin “engelleyenin bilinmesi ve gerekli baskının oluşturulması” olduğunu açıkladı

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"Engelleyen bilinsin"
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Rum Müzakereci Menelaos Menelau, BM’nin, iki lider ile Genel Sekreter’in üçlü görüşme yapmasına yönelik nabız yoklamasının Hristodulidis tarafından açık edilme sebebinin “engelleyenin bilinmesi ve gerekli baskının oluşturulması” olduğunu açıkladı.

Menelau Politis’e verdiği özel söyleşide “olgular iki toplum liderinin BM genel Sekreteri ile görüşme yapması noktasına ulaştığında, çabayı ve sonraki adımların atılmasını engelleyenin kim olduğunun bilinmesi gerekliydi. Bu engellerin aşılması ve ileriye doğru gidilmesi için gerekli baskıyı oluşturmak amacını taşıyordu.” dedi.

BM tarafından son günlerde Tatar ve Hristodulidis’in Guterres ile görüşmesi için çaba harcadığını ancak bu çabanın Kıbrıs Türk tarafının olumsuz tavrına “tosladığını” savunan Menelau, “karşılaştığımız ve yeni olmayan engellere rağmen çaba devam ediyor. Hedef, mümkün olan en kısa sürede müzakere sürecinin yeniden canlandırılması yönündeki adımların atılmasının mümkün olacağı noktaya ulaşmak.” ifadesini kullandı.

Rum tarafı olarak “suçlama oyununa girmek gibi bir kaygıları olmadığını” da iddia ederek asıl kaygılarının, çıkmazı kırmak ve çıkış yolu bulmak olduğunu savunan Menelau, Kıbrıs sorunundaki durağanlığa rağmen iki taraf müzakerecilerinin aktif olduğunu, 12 ayda 16 görüşme yaptığını söyledi.

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