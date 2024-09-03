"En yüce hedefimiz, memleketin kurtulması"

Rum Meclis Başkanı Dimitriyu, en yüce hedeflerinin memleketin kurtulması ve yeniden birleşmesi olduğunu söyledi

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu tek öncelikleri ve en yüce hedeflerinin memleketin kurtulması ve yeniden birleşmesi olarak kalmaya devam ettiğini savundu.

Önceki gün gerçekleştirilen bir anma töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunuyla ilgili bilindik tezlerini yineleyen Dimitriyu, yalnızca Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte Kıbrıs’ta barış ve özgürlüğün sağlanacağını ve bunun geniş bölgede güvenlik ve istikrar katalizörü teşkil edeceğini ileri sürdü.

Olguların iyimser olmalarına imkân tanımamasına rağmen çabalarından bir an olsun bile vazgeçmemeleri gerektiğini öne süren Dimitriyu, hiçbir fırsatın kaybedilmemesi ve her dönüm noktasından da yararlanılması gerektiğine işaret etti.

Mihalakis Paridis isimli EOKA’cı için önceki gün düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Türk işgalinin 50 yıl akabinde Kıbrıs sorununun karmaşık ve hassas bir konu olarak kalmaya devam ettiğini iddia eden Dimitriyu “istila ve işgal probleminin yalnızca sabır, hedefe bağlılık ve sürekli çabayla çözülebileceğini” ileri sürdü.

Dimitriyu “işgal rejiminin, Türkiye’nin sürekli kışkırtıcı eylemlerinin aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki devlet çözümüyle ilgili kabul edilemez tezlerinin tartışmalar, BM kararları ve meşruluğun dışında olduğunu da” öne sürdü.

Dimitriyu Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon olan üzerinde uzlaşılmış çözüm çerçevesinde aynı zamanda BM kararları ile AB ve uluslararası hukuk ilkeleri ve değerleri temelinde sürdürülebilir bir çözüm bulunması hedefiyle, müzakerelerin başlamasına ilişkin kalıcı ve yorulmak bilmeyen çabalarını vurgulamaları gerektiğini de savundu.

