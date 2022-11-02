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Eleni Stavru yeni AP milletvekili

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Eleni Stavru yeni AP milletvekili
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliğini yürütürken Avrupa Sayıştayı (ECA) üyesi olarak atanan Lefteris Hristoforu’nun yerine DİSİ milletvekili Eleni Stavru atanıyor.
Alithia gazetesi, AP milletvekili Lefteris Hristoforu’nun Avrupa Sayıştayı üyesi olarak atanması sebebiyle boşalan yerine, yeni AP milletvekili olarak Eleni Stavru’nun atanacağının bugün ilan edileceğini yazdı.
 
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