Elektrik bağlantısında kritik toplantı

Yunanistan’ı Güney Kıbrıs’la bağlayacak elektrik kablosunun döşenmesi konusunda dikkatler, yarın tüm paydaşların katılımıyla Güney'deki başkanlık sarayında yapılacak toplantıya çevrildi

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasına deniz altından döşenecek kablo ile elektrik bağlantısı kurulması olarak bilinen ve bir türlü sonuca ulaşamayan Great Sea Interconnector projesi meselesi Rum basınında geniş bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi “Elektrik Bağlantısı Kâbusu” başlıklı haberinde, Girit-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı konusunun Güney Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve KKTC’de tartışılmaya devam ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen tartışmalarla ilgili olarak dikkatlerin, salı günü tüm paydaşların katılımıyla başkanlık sarayında yapılacak toplantıya çevrildiğini yazan gazete, KKTC’de Türkiye üzerinden elektrik bağlantısının ele alındığını, Yunanistan’da ise Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in “Türkiye’nin hak iddia ettiği deniz alanında herhangi bir kriz yaşanmadığını söylediğini” iletti.

Gazeteye göre, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Theodoros Skilakakis ise geçen cuma günü Atina-Makedonya (APE-MPE) haber ajansının elektrik bağlantısı konusuyla ilgili bir sorusuna yanıtında, beklentilerinin gerçekleşmediğini ifade ederek, konuyu salı günü Rum Başkanlık sarayında gerçekleştirilecek toplantıda ele alma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Skilakakis Selanik’te düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamada ise, geçen nisan ayında basına yaptığı bir açıklamayı anımsatarak, projenin gerçekleşmesine yardımcı olmak için bu konuda fazla iyi niyet gösterdiklerini, ancak nihai analizde Yunan tüketicilere ve vergi mükelleflerine karşı sorumlukları olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise Türkiye’yle elektrik bağlantısı olasılığını önceki Cuma günü KKTC’yi ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la ele aldığını ve Yılmaz’ın konuyla ilgili çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını ileten gazete, haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in önceki gün yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Önceki gün yaptığı açıklamada “Kasos” (Çoban adası) açıklarında meydana gelen gerginliğin kriz yaratmadığını öne süren Yerapetridis, araştırmanın yapılan planlamaya göre yüzde yüz tamamlandığını ifade etti.

Yerapetridis “Status FM 107,7” isimli radyo kanalına verdiği demeçte, Yunanistan’ı Güney Kıbrıs’la bağlayacak elektrik kablosunun döşenmesiyle ilgili olarak bir İtalyan gemisi tarafından geçen temmuz ayında “Kasos” (Çoban adası) açıklarında gerçekleştirilen araştırması sırasında Türk savaş gemilerinin bölgedeki varlığıyla ilgili konuyu ele alış biçimi konusundaki eleştirilere yanıt verdi.

Meydana gelen gerginliğin kriz yaratmadığını ve 24 saatin ardından Türk gemilerinin bölgeden ayrıldığını ifade eden Yerapetridis, Yunan tarafından herhangi bir izin istenmediğini ayrıca Türkiye’nin bölgedeki herhangi bir hakkının da kesinlikle kabul edilmediğini ifade etti.

Yerapetridis, araştırmanın yapılan planlamaya göre yüzde yüz tamamlandığını sözlerine ekledi.

Haftalık Kathimerini gazetesi ise, “Hükümet İçin Karar Vakti” başlıklı haberinde, dikkatlerin İsrail-Güney Kıbrıs-Girit arasındaki elektrik bağlantısı projesinin geleceği konusunda salı günü yapılacak toplantıya çevrildiğini yazarken, salı günkü toplantının Rum kesimi tarafından ifade edilen endişeleri yumuşatmaya çalışacağını, çünkü esas konunun projenin paydaşları ve geleceğin ortakları arasındaki kuşkular olduğunu kaydetti.

Gazete, kabloyla ilgili sermaye konusunun Atina ile Rum kesimi arasındaki ilişkilerin gücünü test ettiğini de belirtti.

Gazete, iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde ise Güney Kıbrıs’ın enerji konusundaki izolasyonunun sona ermesi için salı günü yapılacak toplantının son fırsat olduğunu belirtti.

Gazete, salı günkü toplantıda Rum kesiminin projenin ekonomik maliyetiyle ilgili endişeleri, tüketiciye yansıtılacak masraflar ve jeopolitik risk konusunun ele alınacak konulardan bazıları olduğunu yazarken, Fransız şirketi Nexans’ın da toplantıya katılacak olmasının Rum kesimi tarafından olumlu addedildiğini ekledi.

Politis gazetesi ise “Jeopolitik Risk Aynı Zamanda Fırsatlar” başlıklı manşet haberinde, Great Sea Interconnector projesiyle ilgili tartışmanın, Türkiye’nin projenin gerçekleşmesini engellemesi durumunda başarısız olması halinde, bunun (projenin) bedelini kimin ödeyeceğine odaklandığını yazdı.

Konunun Atina-Lefkoşa ilişkilerinde bir gerginliğe neden olduğunu ve Yunanistan enerji bakanı Theodoros Skilakakis’in dün yaptığı açıklamalarda bazı eleştirilerde bulunduğunu yazan gazete, elektrik bağlantısı projesinin yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı ilgilendirmediğini belirtti.

Gazete konuyla ilgili yazıda, büyük resme bakıldığında yeşil elektrik enerjinin çeşitli girişimler ve projelerle ileriye götürülmesi için Avrupa Birliğinin (AB) Orta Doğu ülkeleriyle bağlantısından ibaret olduğunu ekledi.