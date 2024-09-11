“Ekim’den önce üçlü görüşme beklenmiyor”

Rum diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ekim ayından önce New York'ta Kıbrıs meselesiyle ilgili üçlü bir toplantı yapılması beklenmiyor”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le gerçekleştireceği görüşmelerin, üçlü bir görüşmeye imkan sağlaması yönündeki çabaların devam ettiği iddia edildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi: “Hala New York’ta Üçlü Görüşme Arıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le gerçekleştireceği görüşmelerin, üçlü bir görüşmeye imkan sağlaması yönündeki çabaların devam ettiğini iddia etti.

Guterres’in Tatar ve Hristodulidis’le gerçekleştireceği görüşmelerin, öze kaktı sağlamaktan çok durumun yönetimi ve iki taraf arasında en azından bir iletişim şekli olma niteliği taşıdığı iddiasında bulunan gazete, Guterres’in liderlerle üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi çabalarının ise devam ettiğini aktardı.

Öte yandan AKEL’in web yayın organı Dialogos Gazetesi, “Ekim’den önce New York'ta üçlü bir görüşme beklenmiyor” diye duyurdu.

Haberde, “Rum Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ekim ayından önce New York'ta Kıbrıs meselesiyle ilgili üçlü bir toplantı yapılması beklenmiyor” denildi.

Aynı kaynaklara göre, üçlü görüşmenin olası tarihinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Zirvesi sırasında, iki liderle ayrı ayrı yapacağı görüşmeler sonrasında belirlenecek.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, Antonio Guterres'in Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafları arasında müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak bir anlayış alanı bulunması yönündeki çabalarına destek verdiklerini ifade etti.

Francis, "Kesinlikle olumlu bir sonuç almayı umuyorum. Genel Sekreter'in bu Kıbrıs’taki duruma son verilmesi yönündeki çabalarını ve iyi niyet misyonunu tamamen destekliyorum. Belki bu sefer önemli ilerleme kaydedebiliriz" dedi.