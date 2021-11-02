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Ekim ayında Güney Kıbrıs'ta yolcu trafiği zirve yaptı

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Hermes Airports’tan yapılan açıklamaya göre, yolcu gidiş-gelişlerinin Ekim ayında 951 bin 820’ye ulaştığını ve bunlardan 619 bin 501’inin Larnaka, 332 bin 319’unun da Baf Havalimanı’ndan olduğu kaydetti

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Ekim ayında Güney Kıbrıs'ta yolcu trafiği zirve yaptı
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Güney Kıbrıs’taki iki havalimanında geçtiğimiz Ekim ayında yolcu trafiğinin pandemi öncesi dönemi anımsattığı ve Ekim ayını yolcu trafiği açısından bu yılın en iyi ayı durumuna getirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Havalimanları Ekim Ayında Uçtu- Yolcu Trafiği 1 Milyona Yaklaştı ve Ağustos Ayını Geçti” başlıklı haberinde, Hermes Airports’tan yapılan açıklamaya göre, yolcu gidiş-gelişlerinin Ekim ayında 951 bin 820’ye ulaştığını ve bunlardan 619 bin 501’inin Larnaka, 332 bin 319’unun da Baf Havalimanı’ndan olduğu kaydetti.

Bu rakamın geleneksel olarak en fazla seyahatin yapıldığı Ağustos ayındaki rakamı geçtiğini kaydeden gazete, Ağustos ayındaki gidiş gelişlerin ise 867 bin 97’de kaldığını belirtti.

Geçtiğimiz Ekim ayında Güney Kıbrıs’ta yolcu trafiğinde meydana gelen önemli artışın, büyük ölçüde İngiltere’den turist akışının yeniden başlaması ve Rumların yurt dışı tatillerinden kaynaklandığı da ifade edildi.

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