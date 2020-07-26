ABD’nin nükleer uçak gemisi “Eisenhower” Girit’in güneyine gidiyor. Uçak gemisinden kalkacak uçaklar Yunan savaş uçakları ile tatbikat yapacak

ABD’nin nükleer uçak gemisi Eisenhower’ın, Girit adası açıklarında Yunan Hava Kuvvetleri ile tatbikat yapmak üzere Süveyş Kanalı’ndan geçerek Akdeniz’e girdiği, bu durumun, Washington’un süratli gelişmelere sahne olan Doğu Akdeniz’e ilgisinin göstergesi olduğu bildirildi.

Fileleftheros ve Haravgi’nin haberine göre, Eisenhower ve eşliğindeki 12 savaş gemisi, Girit’in güneyinde, Yunan “münhasır ekonomik bölgesi (MEB) sınırında” bulunacak. Gazeteye göre Yunanistan, ABD’nin bu şekilde hakemlik rolü oynayabileceğini ve Türkiye açısından caydırıcı olmak istediğini değerlendiriyor.

Habere göre Doğu Akdeniz’i yaklaşık iki günde geçecek Eisenhower, Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikat icra edecek. Tatbikata Girit’deki Suda Hava Üssü’nden kalkacak 4 çift Yunan F-16’sı ve uçak gemisinden havalanacak 4 adet F-18 savaş uçağı iştirak edecek.

Gazete ABD ile Yunanistan’ın ortaklaşa icra edeceği tatbikat için tarih vermezken, Türkiye’nin 18 Ağustos için Navtex ile bağladığı Meis yakınlarındaki deniz bölgesinde Rusya’nın da füze denemesi yapacağını hatırlattı.

“YUNAN DONANMASI KIBRIS’A KADAR YAYILDI”

Haftalık Simerini “Yunan Donanması Kıbrıs’a Kadar Yayıldı” başlıklı haberinde, “Kanaris” isimli fırkateynin, “ihtiyaç olması halinde (Güney) Kıbrıs’ı savunmak” için 22 Temmuz günü saat 08.00’de Limasol kenti açıklarında seyrettiğini yazdı

İç sayfasında “Kanaris” fırkateynin bir de fotoğrafına yer veren gazete, “Aynı tavır 22 Temmuz 1974’te de sergilenseydi bugün Kıbrıs’ın yarısı işgal altında olmayacaktı. İşte, istek olursa Kıbrıs uzak değil ve Ankara net caydırıcı cevaplar alır” ifadelerine yer verdi.

