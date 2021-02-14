"Egemen eşitlik memleketin sonu olur"

Rum Müzakereci Mavroyannis, Türk tarafının ileri götürdüğü egemen eşitlik tezinin Rum tarafınca kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, böyle bir şeyin “öldürücü” ve “memleketin sonu” olacağını iddia etti

Müzakereci Andreas Mavroyannis, egemen eşitliğin “memleketin sonu” olacağını iddia etti.

Simerini’nin internet sayfasına göre Mavroyannis, Türk tarafının ileri götürdüğü egemen eşitlik tezinin Rum tarafınca kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Mavroyannis, Türkiye’nin hem “egemen eşitlik” hem de “iki devlet” ifadesini zaman zaman alternatif olarak kullandığını ve böylelikle, arzu ettiği şeyin konfederal çözüm modeli olduğunu ima ettiğini kaydederek, böyle bir şeyin “öldürücü” ve “memleketin sonu” olacağını iddia etti.

Türkiye’nin “siyasi oyunlar” oynadığını iddia ederek buna atıftan bulunan ve gayr resmi beşli konferansla ilgili zeminin kaygan olduğunu öne süren Mavroyannis, bununla birlikte Türkiye’nin siyasi irade eksikliğini gizleme olasılığının bulunduğunu belirtti.

Mavroyannis, İngiltere’nin de iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modeliyle, yeni Kıbrıs Türk liderliğinin bazı taleplerini uzlaştırabilmek adına birtakım fikirleri bulunduğunu kaydetti.

Rum Müzakereci Mavroyannis, sorunların özüne bakıldığında bugün, Temmuz 2017'ye kıyasla daha iyi koşulların sağlandığını söyleyemeyeceğini ve yalnızca, müzakerelerin devamı için küçük bir fırsat penceresi açıldığını söyledi.