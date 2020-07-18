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EastMed anlaşmasına Rum Meclisi'nden onay

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Rum Meclisi’nin, Doğu Akdeniz’deki doğal gazın Avrupa pazarına taşınmasına ilişkin Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında 2 Ocak 2020’de imzalanan EastMed anlaşmasını, dün onayladığı bildirildi

EastMed anlaşmasına Rum Meclisi'nden onay
18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:38

Rum Meclisi, EastMed doğal gaz boru hattına ilişkin hükümetler arası anlaşmayı 47 lehte, 2  çekimser oyla onayladı.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi’nin, Doğu Akdeniz’deki doğal gazın Avrupa pazarına taşınmasına ilişkin Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında 2 Ocak 2020’de imzalanan EastMed anlaşmasını, dün onayladığını yazdılar.

Gazete, oylama sırasında konuşma yapan milletvekillerinin, EastMed anlaşmasının sahip olduğu stratejik ve siyasi önemi vurguladıklarını yazdı.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Meclis EastMed Boru Hattına İlişkin Anlaşmayı Onayladı” başlığıyla aktarırken 2 çekimser oyun Rum Ekologlar tarafından kullanıldığını aktardı.

Habere göre AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, EastMed ile ilgili fikrin Hristofyas hükümeti döneminde ortaya konulduğunu anımsatırken; İtalya’nın, çeşitli nedenlere atıfta bulunarak henüz bu anlaşmayı imzalamadığına dikkati çekti.

Lukaidis, anlaşmanın onaylanmasının bu projenin hayata geçeceği anlamına gelmediğine, projenin mümkün olduğuna dair değerlendirme yapılmasının da gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Alithia gazetesi ise “Meclis, EastMed Boru Hattı Anlaşmasını Onayladı” başlığını kullandı.

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