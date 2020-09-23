“East Mediterranean Gas Forum” kuruluş sözleşmesi imzalandı

Mısır’ın inisiyatifiyle başlayan ve yedi ülkenin müdahil olduğu bölgesel bir devletlerarası örgüt olan “East Mediterranean Gas Forum” (EMGF) kuruluş sözleşmesi dün internet üzerinden gerçekleştirilen bir törende imzalandı

“East Mediterranean Gas Forum” (EMGF) kuruluş sözleşmesinin, dün internet üzerinden gerçekleştirilen bir törende imzalandığı haber verildi.

Bunun Mısır’ın inisiyatifiyle başlayan ve yedi ülkenin müdahil olduğu bölgesel bir devletlerarası örgüt olduğunu yazan Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Ürdün, Mısır, İsrail ve Filistin’in, EMGF’nin kurucu üyeleri olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’taki törenin Rum Başkanlık Sarayında gerçekleştirildiğini ifade eden gazete, Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidiu’nun buradaki konuşmasında, forumun daha fazla üye, örgüt ve bölge ülkesine açık olduğunu söylediğini iletti.

Dün yaptığı konuşmada “bugünkü günün uzun, güçlü ve yapıcı bir işbirliğinin başlangıcı olmasını umduğunu dile getiren ve törenin ülkeler arasındaki güçlü bağların bir kanıtını teşkil ettiğini” belirten Pilidu, gerçek bir dönüm noktasına damgasını vuran bu tarihi günle ilgili olarak gururlu olabileceklerine inandığını ifade etti.

Habere göre törenin açılışını yapan Mısır Petrol Bakanı Tarık El-Molla ise konuşmasında, forumun ilkeleriyle hem fikir olmaları aynı zamanda bölge refahı için aynı ilkeleri paylaşmaları durumunda, foruma bölgenin diğer ülkelerinin de katılmasını umduğunu dile getirdi.

Molla, hiçbir ülkenin bölge refahını engelleyen saldırgan faaliyetlerinin desteklenmeyeceğinin sağlanmasının acil olduğunu da savundu.

Molla, EMGF’nin uzun bir ortak tarih ile ortak bir refah geleceğini temsil ettiğini; doğal gazın ise önümüzdeki yıllar açısından teşvik edici bir şey olduğunu dile getirdi.

Yunanistan Enerji ve Çevre Bakanı Kostis Hacıdakis ise konuşmasında, bunun tarihi bir gün olduğunu çünkü kurucu ülkelerin gerginliklerin aşılması ve halklarının yararına olacak şekilde işbirliğinde bulunulmasına hazır olduklarını vurguladıklarını iletti.

Hacıdakis konuşmasında “enerjiyi gerginlik yaratmak için kullanmak yerine, bu alandaki işbirliğini güçlendirmek için katalizör olarak kullanalım” ifadesini de kullandı.

İsrail, Ürdün ve İtalya bakanları da yaptıkları konuşmalarda, forumun kuruluşunu selamlayarak, bunun bölge açısından önemine değindiler.

Forumun kuruluşunu selamlayan Avrupa Komisyonu Temsilcisi de konuşmasında enerjinin bölgede istikrar, refah ve güvenlik katalizörü olması gerektiğini dile getirdi.

Politis gazetesi de “Kuruluş Tüzüğüne Sahip Doğal Gaz Karteli” başlıklı konuyla ilgili haberinde, East Mediterranean Gas Forumun kurulmasıyla, Doğu Akdeniz’in dün resmen kendi doğal gaz karteline sahip olduğu yorumunda bulundu.

EMGF’nin merkezinin Kahire olduğunu kaydeden gazete, EMGF’nin hedeflerinin bölgesel işbirliği ve bölgede istikrar olduğunu, bununla birlikte EMGF’nin, aynı ilkeleri paylaşmaları durumunda, yeni üyeleri dışlamadığına işaret etti.

Alithia gazetesi de “Doğal Gaz Forumu- Aynı İlkelere Sahip Tüm Bölge Ülkelerine Açık” başlıklı haberinde, Mısır’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Mai Taha Khalil’in dün törende yaptığı konuşmaya yer verdi.

Buna göre, EMGF’nin, forumun kurucularının ilke ve değerlerine saygı duymaları koşuluyla, bölgedeki her ülkeye açık olduğunu dile getiren Mısır Büyükelçisi, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı konuşmada, bu ülkelerin doğal gazı ihtilaf yerine bölgede işbirliği için katalizör olarak kullanmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Türkiye’nin bölgede yarattığı ileri sürülen gerilime bağlı olarak, bu gruba katılabileceğine inanıp inanmadığına dair bir soruya karşılık ise Mısır Büyükelçisi, kurucu üyelerin ilke ve değerlerini paylaştıkları takdirde, kimsenin bu gruba katılmasını dışlamadıklarını sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Damgalı Enerji İttifakı- East Mediterranean Gas Forum Konusunda Zorlandılar Fakat Anlaştılar” başlıklı haberinde, ABD ile İtalya’nın EMGF’ye gözlemci statüsünde katıldığını yazdı.

Gazete kuruluş tüzüğünün dün imzalanmasının kolay olmadığını ve işbirliği anlaşmasının imzalandığı 2019 yılının Mart ayından bu yana, özellikle Mısır’ın Ürdün ve Filistin’le ilgili katalizör rolü konusunda, tüzükle ilgili ortak bir metin elde edilmesi için yoğun bir perde gerisi gerçekleştiğini belirtti.

Ürdün’ün anlaşmazlık belirttiği konunun çözümünün son 24 saat içerisinde belirsizlik içerisinde olduğunu da kaydeden gazete, Ürdün’ün, yeni üyelerin EMGF’ye forumun yedi üyesinin de rızasıyla dahil olacakları öngörüsünün tüzükten çıkarılmasını isteyerek, yeni üyelerin EMGF’ye salt çoğunlukla dahil olmalarını önerdiğini iletti.

Gazete “böyle bir durumda, Türkiye’nin Kıbrıs’ı koşulsuz bir şekilde tanımadan ve saygı duymadan foruma katılmayı önermesi ve dahil olmasının ciddi bir olasılık olmasından ötürü, baskı yapıldığını ve en nihayetinde Ürdün’ün, katılan tüm ilkelerin kabulü konusunda, forum üyelerinin çoğunluğu tezini kabul ettiğini” aktardı.

Bu anlaşmazlıkların tüzüğün imzalanmasını geciktirdiğini, çünkü tüzüğün yaz aylarında imzalanmasının hesaplandığını kaydeden gazete, AB’nin de gözlemci statüsüyle EMFG’ye katılma arzusunu ifade ettiğini, öte yandan Dünya Bankasının da EMGF’yi yakından takip ettiğini ekledi.