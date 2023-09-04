“Düzenin sağlanamaması soru işaretlerine neden oldu”

Rum Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Limasol’daki olayları kınarken olaylar sırasında düzeni koruması gerekenlere de sorumluluk yükledi.

Düzenin sağlanamamasının soru işaretlerine neden olduğunu söyleyen Dimitriu, kamu oyu önündeki söylemleri ve faaliyetleriyle, yabancı düşmanlığını, ırkçılığı, suçsuz insanlara karşı şiddet kullanımını körükleyenlerin de bu olaylarda büyük sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Dimitriu açıklamasında da ayrıca ülkenin kaosa sürüklenmesine de izin vermeyeceklerini belirtti.

