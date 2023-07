“Durağanlık, endişe verici”

Rum eski müzakereci Mavroyannis, Kıbrıs sorununda yaşanan durağanlığın oldukça endişe verici olduğunu söyledi ve önümüzdeki 5 yıl içinde Kıbrıs sorununda herhangi bir şey olmayabileceği mesajını verdi

Güney Kıbrıs’ın eski Müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, Kıbrıs sorununda yaşanan durağanlığın oldukça endişe verici olduğunu kaydederek, uluslararası muhataplarına, önümüzdeki 5 yıl içinde Kıbrıs sorununda herhangi bir şey olmayabileceği mesajını verdiği bildirildi.

Haravgi gazetesine röportaj veren Mavroyannis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif katılımıyla ilgili önerisini yüzeysel ve eski bulduğunu kaydederek, AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil oluşunun 30 sene evvel başladığını, o günden bu güne de ihtiyaçlara ve gelişmelere göre şekillenerek devam ettiğini söyledi.

Habere göre Mavroyannis, Maraş’ta kolonizasyonun giderek yayıldığını ve çözüm perspektiflerinin yok olduğunu belirterek, bu konuda hiçbir şey yapılmadığını ve önümüzdeki 5 yıl içinde de yapılacağını düşünmediğini dile getirdi.

Mavroyannis, AB’nin BM’nin yerine geçemeyeceğini ve zaten bunu istemediğini belirterek, istediği şeyin BM’yi desteklemek ve yeniden birleşme koşulları oluşması için katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Habere göre Mavroyannis, Türk tarafının AB’nin arabuluculuk rolünü kabul edeceği fikrinin “ütopik” olduğunu kaydederek, kısa bir süre sonra AB’ye, kendilerini anlamadığı ve kendileriyle ilgilenmediğine yönelik suçlamalar yapılmasından çok korktuğunu belirtti.

Mavroyannis, AB’nin Kıbrıs sorununun Türkiye-AB ilişkilerini etkilediğinin bilincinde olduğunu, ancak bu ilişkilerin daha geniş bir çerçevesi bulunduğunu ve Kıbrıs sorununun bunlara yön vermesini istemediğini söyledi.

Öte yandan -“Mavroyannis: Genel Sekreter Rum tarafının müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğuna ikna olmadı”

Öte yandan Politis Gazetesi “Antonio Guterres Ne Kadar Hazır” sorusunu manşet yaptığı haberine göre, eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, nisan ayında Genel Sekreter Antonio Guterres’le New York’ta yaptığı görüşmede Guterres’in Rum tarafının müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğuna ikna olmadığı sonucu çıktığını, açıkladı.

Mavroyannis RİK’e yaptığı açıklamada, nisanda New York’ta gerçekleşen görüşmede “bunu bana kendisi söyledi” dedi, şunları ekledi:

“Guterres’le nisanda görüştüm. Bana, bir şey yapabilmem için Kıbrıs’taki iki tarafın beni bazı perspektifler oluştuğuna ve müzakere kazanımlarına dayanması gereken yapıcı bir prosedüre katılmaya gerçekten hazır olduklarına ikna etme etmesi gerek dedi.”

Kıbrıs sorununun “acemice yönetilmekte olduğu” görüşünü ortaya koyan ve gelecek gelişmelerden endişe belirten Mavroyannis , Rum yönetiminin AB’nin Kıbrıs sorununda bir temsilci ataması tezine değinirken “bu mümkün olamadığı için ifade AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması şeklinde değişti” dedi.

Mavroyannis Avrupa Konseyi kararlarının çok iyi olduğunu ancak sebebinin Hristodulidis hükümetinin atıf yaptıkları olmadığına dikkat çekerek, Güney Kıbrıs’ın üye devlet olarak AB’den destek bekleme hakkına sahip olduğunu ancak AB’nin Kıbrıs sorununa, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonuna yardımcı olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı. Hristodulidis’in bunu bu şekilde söylemediğini hatırlatarak “çünkü AB’nin Kıbrıs sorununda ne yapıp ne yapamayacağını anlamadı. Bize, AB’den ne işitmişse tam olarak onları söylemeliydi” dedi.

AB’nin, Kıbrıs sorununun Türkiye-Avrupa ilişkilerini etkilediği görüşünde olduğunu ancak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sadece Kıbrıs sorunu olmadığını ve birçok başka mesele olduğundan bu sorunun Türkiye Avrupa ilişkilerini rehin tutamayacağını düşündüğünü ekledi.

Mavroyannis AB’nin, temsilci atayarak değil, Gümrük Birliği’nin modernleştirilmesi müzakeresi gibi “more for more” politikası aracılığıyla belirleyici rol oynayabileceği organik barış şartları yaratılması gerektiğini söyledi. “Bu politika aracılığıyla, diğer şeyler yanında Kıbrıs bayraklı gemilerin Türk limanlarına girmesine olanak tanıyacak Ankara protokolünün uygulanmasını başarabiliriz.”

Andreas Mavroyannis, Genel Sekreter’in neden temsilci atamadığı sorusuna karşılık “ Genel Sekreter, ön şartlar olmadığını söylüyor. Dahası bizim tarafın müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğu açıklamalarından da ikna olmadı” dedi, şunları ekledi:

“Nisan ayında Guterres’le görüştüm. Bana bir şey yapabilmem için Kıbrıs’taki iki tarafın bazı perspektifler oluştuğuna ve müzakere kazanımlarına dayanması gereken yapıcı bir prosedüre katılmaya gerçekten hazır olduklarına beni ikna etmeleri gerek” dedi.” Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki iki tarafı aynı kefeye koyma hakkı olup olmadığı sorusuna karşılık ise “maalesef uluslararası unsurun bu yaklaşımını haksız çıkarmayı başaramadık. Örneğin müzakerelere Crans Montana’da kalınan yerden başlayalım derken 2017’de 6 maddesinden 5’ini kabul ettiğimiz Guterres Çerçevesinin üç maddesine itiraz ediyoruz. Bu, Genel Sekreteri hazır olduğumuza ikna edecek yapıcı bir yaklaşım mı?”

Mavroyannis son olarak Guterres’in, bütün müdahiller ile görüşeceği eylül ayına kadar ne önerebileceğini göreceğine işaret ederek “Genel Sekreter eylülde liderlere bazı öneriler sunabilir” ifadesini kullandı.