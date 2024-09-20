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Dörtlü tatbikat

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Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya, Kıbrıs’ın batı ve güneyindeki deniz alanında ortak tatbikat yaptı

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Dörtlü tatbikat
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“Evnomia 5-2024” kod adlı tatbikat, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya silahlı kuvvetleri arasında 12-18 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ın batı ve güneyindeki deniz alanında icra edildi.

Tatbikatın, dört ülkenin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği yanı sıra, aralarındaki iş birliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacını taşıdığını yazan Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, Doğu Akdeniz bölgesindeki ortak deniz ve hava varlığının güçlendirilmesinin de dörtlü inisiyatifin faaliyetlerinin hedefleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Gazete, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikat çerçevesinde denizdeki yasaklamalar, uçaksavar operasyonları, su üstü ve denizaltı karşıtı savaş operasyonları, asimetrik tehditlere karşı operasyonlar, arama kurtarma operasyonları aynı zamanda sivillerin tahliyesi ile siber savaş operasyonlarının taktik kısmının ele alındığını ekledi.

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